Brake Diese Zahlen können sich sehen lassen: 30 bis 40 Mittagessen, Catering für Veranstaltungen von bis zu 100 Teilnehmern im Haus und 50 bei auswärtigen Veranstaltungen, fünf Tage die Woche geöffnet sowie vier Klientinnen und Klienten, die seit Anfang an dabei sind: In Summe macht das „Das bunte Bistro“.

Fünf Jahre besteht das Arbeits- und Qualifizierungsprojekt für Menschen mit seelischen und geistigen Behinderungen im Kobi-Gebäude an der Bürgermeister-Müller-Straße 35. Und die Einrichtung des CVJM-Sozialwerks erfreut sich großer Beliebtheit.

Fast von Beginn an im Boot ist Gruppenleiterin Carmen Grießhammer-Klose. „Das erste halbe Jahr war ich nicht dabei, da wurde das Essen geliefert“, blickt sie zurück. Schnell habe man aber gemerkt, dass frisch gekocht einfach besser ist. Mit Beiköchin Natascha Schau ist sie für die Planung und Zubereitung der Speisen und das Führen des kleinen Bistros verantwortlich. Unterstützt werden beide in Küche und Service von Sandy Matzat, Martina Garen, Jacqueline Träger und Andreas Meihaus.

„Das bunte Bistro“ steht allen Besuchern offen. Frühstück gibt es montags bis freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr, ein wechselndes Mittagsangebot (Speisekarte unter www.dasbuntebistro-brake.de) von 11.30 bis 14.30 Uhr. Beliebt ist es auch zunehmend bei älteren Menschen sowie bei den Mitarbeitern von Behörden und Betrieben im Umfeld. Kantinenflair kommt im Kobi-Gebäude jedenfalls nicht auf: Hier wird am Tisch serviert. Diese Aufgabe erledigt Martina Garen: „Ich mache hier das volle Programm – morgens Küche, mittags Service.“ Sie freut sich vor allem über „die vielen Stammkunden“ – und möchte „am liebsten hier gar nicht weg“.

Dabei ist eigentlich genau das das Ziel des Bistros: Menschen mit Beeinträchtigungen werden durch die Zusammenarbeit mit Fachkräften fit für den ersten Arbeitsmarkt gemacht. Diesem ist daher auch alles angepasst – von der Küchenausstattung bis zum Kassensystem. Allerdings müssten die Betriebe auch dazu bereit sein, sagt Bärbel Dettmar vom CVJM-Sozialwerk Wesermarsch. „Inklusion und Selbstbestimmung müssen noch besser in der Gesellschaft verankert sein.“ Ihre Klientinnen und Klienten seien leistungsmäßig „ganz weit vorn“, betont Carmen Grießhammer-Klose. Mit Begleitung könnten sie am ersten Arbeitsmarkt bestehen. Die Arbeit im „bunten Bistro“ habe vor allem das Selbstverständnis gestärkt: „Wir können was! Wir sind wer!“