Brake 89.022 – das ist die Zahl der Einwohner, die das niedersächsische Landesamt für Statistik für die Wesermarsch ausweist (Stand: 31. Dezember 2017). Und damit ist der Landkreis einer von nur dreien im Bereich Weser-Ems, der Einwohner verloren hat – 260 weniger als ein Jahr zuvor oder 0,3 Prozent. Und diese prozentuale Abnahme ist gemeinsam mit dem Landkreis Wittmund die höchste im Bereich, der Landkreis Aurich hat 117 Einwohner verloren (minus 0,1 Prozent). Lediglich in Ostniedersachsen gibt es sechs Städte und Landkreise, die noch mehr Einwohner verloren haben.

Insgesamt hat Niedersachsen im Jahr 2017 allerdings zugelegt: 17.090 Menschen mehr als ein Jahr zuvor lebten Ende des Jahres im Land – 7.962.755 (plus 0,2 Prozent). Und die Hauptgewinner kommen aus der Region: der Landkreis Cloppenburg (plus 1,2 Prozent) und die Stadt Oldenburg (plus 0,8 Prozent).

kommentar Chancen erkennen Die Zahlen sind keine guten: Die Einwohner der Wesermarsch werden weniger. Und 2017 – das, für das nun die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes vorliegen – ist leider kein Ausnahmejahr. Seit Jahren sinkt die Zahl der Wesermärschler. Zuletzt 2010 lag deren Anzahl bei über 90.000. Und noch etwas zeigen die Zahlen: Der Anteil der Älteren ist hier deutlich höher als in vielen anderen Kreisen der Region, der der Jüngern geringer. Für beides liegt eine Erklärung in der Randlage und ländlichen Struktur des Landkreises. Offenbar fehlt es an Anreizen, in jungen Jahren in der Wesermarsch zu bleiben. Es gibt aber auch gute Nachrichten, die sich aus der Statistik ablesen lassen: Offenbar ist die Wesermarsch für Menschen von auswärts attraktiv. Bei einem Geburtendefizit von 413 lässt sich das Minus im Einwohnersaldo von „nur“ 260 nur so erklären: Menschen sind zugezogen. Hochspezialisierte Arbeitgeber sorgen dafür. Also, nicht nur auf die schlechten Zahlen schauen, sondern die Chancen sehen. Man muss die Vorzüge der Wesermarsch einfach (noch) mehr hervorheben. Dann lassen sich die Zahlen über Zuzüge vielleicht noch weiter verbessern.

Doch die Wesermärschler werden nicht nur weniger, sie sind auch älter als der Landes- und Regionsschnitt. Während der Anteil der unter 20-Jährigen landesweit bei 18,9 Prozent und in Weser-Ems sogar bei 19,8 Prozent liegt, sind es in der Wesermarsch lediglich 18,7 Prozent. Am anderen Ende der Alterspyramide liegt der Landkreis indes weiter vorn: 6,6 Prozent seiner Einwohner sind 80 Jahre und älter, landesweit sind es 6,3, in Weser-Ems nur 5,7 Prozent. Und auch bei den 65- bis 80-Jährigen liegt die Wesermarsch mit 16,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt in Land (15,5) und Region (14,7).

Nicht erfasst sind in der jetzt veröffentlichten Jahresstatistik die Zu- und Wegzüge in und aus der Wesermarsch. Die so genannte natürliche Bevölkerungsbewegung hingegen ist ausgewiesen. Darunter verstehen die Statistiker die Zahl der Lebendgeborenen und der Sterbefälle. Das Verhältnis von beiden ist in der Wesermarsch – wie auch landes- (minus 20 693) und regionsweit (minus 3134) negativ: 760 Lebendgeborenen (4,8 Prozent weniger als im Jahr davor) im Jahr 2017 stehen 1173 Sterbefälle gegenüber – der Saldo beträgt somit 413. Ein Teil dieses natürlichen Bevölkerungsrückgangs konnte somit offenbar durch mehr Zuzüge als Wegzüge kompensiert werden.