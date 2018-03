Brake /Diekmannshausen 1,1 Millionen Kunden, 750 Mitarbeiter, davon allein 380 in Brake, Entwicklungschancen in zehn Ausbildungsberufen: Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) ist in der Region eine feste Größe. In diesem Jahr feiert der Verband seinen 70. Geburtstag – und das soll mit einem attraktiven Jahresprogramm unter dem Motto „Dein Trinkwasser – unsere Leidenschaft“ im gesamten Verbreitungsgebiet mit zahlreichen Aktionstagen gebührend gefeiert werden.

Rückblick: Der OOWV wurde am 14. Juli 1948 von den Landkreisen Wesermarsch, Friesland und Wittmund gegründet. Ziel war es, in der Nachkriegszeit gleiche Lebensbedingungen auf dem Land und in den Städten herzustellen.

Vor allem in der Wesermarsch, die wegen des versalzten Grundwassers keine eigene Trinkwasserversorgung aufbauen konnte, herrschte große Wassernot. Der Solidaritätsgedanke, der dem OOWV zugrunde liegt, trägt bis heute. Die Wesermarsch wird aus den Landkreisen Oldenburg, Ammerland und Friesland mit Trinkwasser versorgt.

Für den OOWV ist der 70. Geburtstag ein guter Anlass, die Werkstore zu öffnen. „Das geplante Programm erstreckt sich auf das gesamte Verbandsgebiet. Wir verbinden Wissenswertes über Trinkwasser und Qualität mit Spaß und Spiel. Obendrein nutzen wir die Gelegenheit, die vielfältigen Tätigkeiten in der Wasserwirtschaft zu zeigen“, sagt Tanja Balz, Leiterin der PR-Abteilung.

Los geht es am Sonntag, 8. April, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Wasserwerks in Nethen (Ammerland). Dort erfahren Besucher auf dem Lehrpfad und im Werk, wie Grund- zu Trinkwasser aufbereitet wird. Weitere Aktionstage folgen am 13. Mai am Wasserwerk Marienhafe (Landkreis Aurich), am 3. Juni auf dem Biohof Bakenhus (Landkreis Oldenburg), am 19. August am Wasserwerk Wildeshausen, am 23. September im Wasserwerk Thülsfelde, am 3. Oktober im Wasserwerk Holdorf sowie am 11. November im Museum Kaskade in Diekmannshausen.

Der OOWV will die Aktionstage nutzen, um die Bedeutung des Trinkwassers stärker in das Bewusstsein der Menschen zu rufen. „Wasserversorgung ist für uns alle so selbstverständlich, dass schnell in Vergessenheit gerät, wie viele Menschen in ärmeren Ländern täglich aufgrund von Wassermangel oder schlechter Wasserqualität krank werden und sterben. Aus der Wassernot heraus ist auch der OOWV entstanden“, betont Gunnar Meister.

Der OOWV zählt zu den zehn größten Wasserversorgern in Deutschland. Er betreibt 15 Wasserwerke und im Bereich der Abwasserentsorgung 46 Kläranlagen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts arbeitet der OOWV ohne Gewinnerzielungsabsicht. Der Trinkwasserpreis ist seit 26 Jahren stabil.

Wegen Umbauarbeiten in der Braker Zentrale wird der OOWV zum Sommer die ehemalige LzO-Zentrale in der Breiten Straße nutzen. Für drei Jahre lang sollen dort 40 Mitarbeiter des OOWV untergebracht werden.