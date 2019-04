Brake Es bewegt sich etwas auf der Freifläche des Fasting-Geländes an der Ecke B 212/ Westerstraße. Dort, wo zukünftig der neue Lidl-Markt und eine Tankstelle entstehen sollen, finden nun die ersten Baumaßnahmen statt. Seit einer Woche fährt ein Lkw nach dem anderen die Freifläche an und lädt dort mehrere Kubikmeter Sand ab. Daneben stehen schon Bulldozer, eine Planierraupe sowie ein Bagger bereit.

„Es wird gerade die Zuwegung gebaut. Von da aus wird die Baustelle für den Lidl vorbereitet“, sagt Grundstückseigentümer Jörg Fasting. Ein guter halber Meter Sand wird angehäuft, damit die Fläche gleichmäßig ist.

Der Lidl-Markt selbst wird tiefgegründet gebaut. Das ist ein Verfahren, bei dem die Bauwerkslast über zusätzliche senkrechte Elemente tiefer in die Erde abgeleitet wird. „Das Grundstück steht auf dem alten Weserflussbett. Damit es nicht absackt, wird der Markt auf 128 Betonsäulen stehen, die 17 Meter tief in den Boden reichen“, so Fasting. Dabei wird ein Verdrängungsbohrverfahren angewendet. Ein Rammverfahren ist nicht möglich, weil die Erschütterungen angrenzende Häuser gefährden könnten, wie der Eigentümer sagt.

Für die Tankstelle werden bisher noch keine Vorbereitungen getroffen: „Es wird in Kürze der Bauantrag abgegeben. Geplant ist es, Mitte des Jahres mit dem Bau zu beginnen“, so Fasting weiter.

Bereits vor drei Jahren plante der Discounter auf der Fläche den Bau eines neuen Marktes mit fast 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche als Ersatz für den Standort Weserstraße. Zudem war eine Aral-Tankstelle vorgesehen.

Doch in der Öffentlichkeitsbeteiligung gab es Bedenken. Vor allem aber sahen die Famila-Mutter Bünting und Aldi, der eine Filiale im Famila-Center hat, den neuen Markt kritisch. Auch die geplante Tankstelle wurde vom Tankstellenbetreiber Schwetmann kritisiert.

Der Höhepunkt äußerte sich darin, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine „Raumordnerische Untersagung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ beabsichtigte. Grund dafür war, dass das Integrationsgebot nicht beachtet worden sei. „Wir mussten mit Gutachten die Bedenken ausräumen, um eine Genehmigung zu erhalten“, sagt Fasting. Am Ende hat der Stadtrat den Bebauungsplan Nr. 73 einstimmig, bei drei Enthaltungen der Grünen, beschlossen.

Fasting und seine Investorengruppe, die den Lidl-Markt baut, hoffen nun, Ende des Jahres den neuen Markt zu eröffnen. Was mit dem alten Standort des Discounter geschieht ist noch unklar: „Lidl wird weiterhin der Pächter sein, aber es gibt einen B-Plan, wonach dort kein neuer Lebensmittler rein darf“, sagt Fasting.

Auch die Sanierung der Weserstraße steht in den Startlöchern, wie Fachbereichsleiter Rainer Hinrichs von der Stadt Brake sagt: „Es werden die Ausschreibungen vorbereitet und wir warten noch auf den Bescheid für die Fördermittel.“ Diese wurden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt.

Geplant sind insgesamt vier Bauabschnitte mit Vollsperrung. Dazu werden Umleitungen eingerichtet. „Es wird garantiert, dass alle Anlieger jederzeit erreichbar sein werden“, betont Hinrichs. Deshalb macht sich auch Fasting keine Gedanken, dass es zu Verzögerungen des neuen Lidl-Marktes und der Tankstelle kommen könnte.