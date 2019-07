Brake Die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jedem Menschen in Deutschland fast täglich. Wenn man volljährig, gesund und munter ist, dann kann man sich im Internet – oder auch über die App des Spenderservices – über den nächsten Blutspendetermin in der Nähe informieren.

• Der Spendeprozess

Als Erstspender braucht man nur seinen Ausweis einpacken und kann zur jeweiligen Blutspendeaktion gehen. Vor Ort meldet sich der Erstspender zuerst an, füllt einen Fragebogen aus und kommt in den Wartebereich. Danach wird ein Gesundheitscheck des Spenders gemacht. Es wird ein Tropfen Blut aus dem Ohr oder der Fingerkuppel entnommen, und der Hämoglobinwert des Spenders wird geprüft. Ein Arzt, der vor Ort anwesend ist, misst die Körpertemperatur und führt ein Gespräch mit dem Patienten. Hierbei versucht er, eine mögliche angehende Infektionskrankheit auszuschließen. Wenn mit dem Patienten alles in Ordnung ist, dann geht es weiter zur Spende. Die Blutabnahme durch einen Mitarbeiter des DRK beginnt. Dabei wird ein halber Liter Blut entnommen, und das Ganze dauert knapp zehn Minuten. Danach wird dem Erst- und Mehrfachspender ein kleiner Imbiss vor Ort angeboten.

• Die arbeit des drk

Petra Hilscher (60), Organisatorin der Blutspendeaktion betont, dass vor allem Erstspender wichtig seien. Je mehr Menschen Blut spenden, desto mehr könne man den Kranken helfen.

Genau so sieht es auch Silke Pahl. Die 52-jährige Brakerin spendet zum 60. Mal Blut. „Ich mache das schon so lange, das müssen schon circa 20 Jahre sein“, überlegt die Brakerin. Auf die Frage, wieso sie das macht, hat sie direkt eine Antwort parat: „Ich möchte Menschen helfen. Vor allem im Sommer passieren ständig Unfälle und da ist es wichtig, Blut zu spenden.“

Vier bis fünf Mitarbeiter des DRK und ein Arzt sind vor Ort für die Blutabnahme zuständig. Die Termine finden entweder in externen Räumen statt oder aber in einem „Blumo“ – Blutspendemobil. Davon besitzt das DRK zwei Stück in Niedersachsen. Petra Hilscher betont, dass die Organisation mit einem „Blumo“ meist einfacher sei. „Wir haben dann eine lokale Betreuung, die sich – wie hier beim Famila – um die Versorgung der Spender kümmert.“ Ansonsten müsse das Team des DRK noch vorher Brötchen schmieren, für Getränke sorgen und die Räumlichkeiten entsprechend ausstatten. In einem „Blumo“ steht ihnen fast alles direkt zur Verfügung.

„Besonders bei diesem Wetter ist es wichtig, dass die Spender ausreichend trinken und essen.“, so Senta Reinhold, Mitarbeiterin des DRK. Kreislaufprobleme könnten sonst schneller auftreten. Aber auch damit ist immer zu rechnen. Ob Erst- oder Mehrfachspender, es könne immer vorkommen, dass durch den Flüssigkeitsverlust Probleme auftreten. Im schlimmsten Falle könne es sogar passieren, dass man einen Krankenwagen rufen müsse, wenn der Spender nicht mehr aufwacht. Aber dies komme nur ausgesprochen selten vor.

• wIE OFT DARF blut gespendet werden?

Männer dürfen sechsmal jährlich Blut spenden, Frauen hingegen nur viermal. Da Frauen durch ihre monatliche Periode auch eine gewisse Menge an Blut verlieren, benötigt der weibliche Körper mehr Zeit, um die roten Blutkörperchen wieder zu regenerieren. Generell benötigt der menschliche Körper mindestens acht Wochen, bis sich die Blutkörperchen erneuert haben, daher bedarf es einer gewissen Wartezeit, bis wieder Blut gespendet werden darf. Mehrfachspender dürfen bis zu ihrem 72. Lebensjahr Blut spenden und Erstspender nur bis zu ihrem 64. Lebensjahr, da der Körper es nicht gewohnt ist, eine solche Menge an Blut zu verlieren.

Der Altersdurchschnitt der Blutspender sei in den letzten Jahren gesunken, erzählen die Mitarbeiterinnen der DRK. Mittlerweile kämen viele jüngere Spender.

• Warum spenden?

Das DRK in Brake rechnet im Schnitt mit 70 Blutspendern. Es können allerdings immer mehr oder weniger Spender kommen, das könne man vorher nicht bestimmen, so Senta Reinhold. Jeder Mehrfachspender, der einen Erstspender mitnimmt, bekommt – sofern beide Blut spenden – ein Lebensretter-Badehandtuch vom DRK.

Jedem Menschen sollte ans Herz gelegt werden, dass Blut gespendet werden muss, denn damit kann kranken Menschen helfen. Zudem muss man bedenken, dass es auch jeden selber treffen kann. Daher ist es wichtig, dass neben den Mehrfachspendern auch immer wieder Erstspender den Schritt zur Blutspende wagen.