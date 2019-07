Brake Auf den geschulten Blick kommt es an: „An einigen Stellen sehen die Dalben schlimm aus“, stellen die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter des Schiffahrtsmuseums der oldenburgischen Unterweser, Jochen Ziewitz und Onno Ficke, fachkundig fest. Sie betrachten die drei gebündelten Pfähle aus Eichenholz, die beim Braker Telegraphen stehen. Diese Dalben, meist in den Grund eines Hafens eingerammte Pfähle zum Festmachen von Schiffen, wollen die beiden Pensionäre unbedingt erhalten. „So etwas gibt es nicht mehr wieder“, betont Onno Ficke. Die heutigen Dalben etwa seien aus Eisen und Stahl oder aus Beton hergestellt.

Die Schäden am Festmacher, der mit Holzschutzmittel imprägniert worden ist, sind nicht sogleich zu erkennen. Der schwarze Anstrich kaschiert den Verfall. An einigen Stellen ist jedoch morsches Holz abgebrochen. Beim näheren Hinschauen wird dann das Ausmaß der Schäden ersichtlich: Holz ist großflächig verwittert, lässt sich eindrücken, an einigen Stellen gibt es tiefere Kerben. „Wir müssen jetzt schnell etwas tun, um die Dalben zu erhalten“, wissen Jochen Ziewitz und Onno Ficke.

Seit etwa zehn Jahren steht der Duckdalben vor dem Telegraphen in Brake. Onno Ficke hatte die Pfähle damals aus Bremerhaven organisiert. „Sie standen an der Nordschleuse“, erinnert sich der Stadlander. Und dort standen sie über mehrere Jahrzehnte. Nach seinen Worten sind die Dalben mehr als 70 Jahre alt – und erhaltenswürdig als Zeugnis einer Schifffahrtsgeschichte im Wandel der Zeit.

Die ehrenamtlichen Helfer des Museums arbeiten besonnen. Zunächst haben sie die Dalben freigelegt, alles Grün um die Standfüße herum entfernt. Dabei wurden noch weitere Schäden sichtbar. Die Feuchtigkeit trägt nämlich erheblich zum Verfall bei. „Wir müssen auf das Kernholz zurückgreifen“, berichtet Jochen Ziewitz. Die Abdeckungen am Holz hätten sicherlich schlimmere Schäden verhindert.

Viel morsches Holz ist zu entfernen. Neues Eichenholz, um die Stellen zu flicken, liegt bereit. „Die morschen Stücke werden jetzt ausgeschliffen“, sagt Jochen Ziewitz. Mit Modellpappe werde sodann eine Schablone gemacht und das neu benötigte Eichenholz exakt zugeschnitten. Es werde noch imprägniert. „Die Rundungen müssen wir schleifen“, erläutert Jochen Ziewitz die weiteren Arbeitsschritte. Mit Sachstand sei das alles in den Griff zu bekommen, betonen die beiden Museums-Mitarbeiter.

Das ganze Projekt ist zeitaufwendiger, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Jochen Ziewitz und Onno Ficke, die zweimal in der Woche zur Mitarbeit ins Museum kommen, rechnen mit mehreren Wochen, um die Dalben auszubessern und längerfristig gegen Verfall zu schützen.