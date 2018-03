Brake Auf Initiative von Bürgermeister Michael Kurz nahmen am Samstag über 50 Braker am mittlerweile vierten Aktionstag „Brake räumt auf“ teil.

Im Stadtgebiet wurden verschiedene Orte, an denen sich besonders viel Unrat befand, aufgesucht und vom Müll befreit. Vor allem die Gegend rund um den Bahnhof war dabei im Fokus. Aber auch beim Parkplatz an der Fähre, in der Bahnhofstraße, der Weserstraße, der Kirchenstraße, der Hammelwarder Straße sowie an der Bundesstraße 212 zwischen Hammelwarden und Einmündung Weserstraße wurde Müll gesammelt.

„Es ist schon erstaunlich, wie gleichgültig die Menschen mit der Umwelt umgehen, und den Müll einfach in die Gegend werfen“, sagte Bürgermeister Michael Kurz angesichts der Müllmengen, die innerhalb von nur drei Stunden gesammelt wurden, und das obwohl häufig Abfallbehälter in unmittelbarer Nähe stehen. Ein kompletter Container wurde gefüllt, geschätzte sechs bis acht Kubikmeter an Unrat kamen wohl zusammen, so der Bürgermeister.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle Helfer im Ratssaal, stärkten sich an einer Gyrossuppe und ließen den Aktionstag Revue passieren. Es war anstrengend, habe aber Spaß gemacht, waren sich alle Teilnehmer einig.

Auch nicht teilnehmende Bürger und Firmen honorierten den Einsatz der Helfer. Anja und Holger Wiechmann von Wiechmanns Weserhotel spendierten Kaffee und Tee für die Helfer, Esso-Schwetmann versorgte die an der Bundesstraße 212 tätigen Mitglieder der Jugendfeuerwehr Brake mit Kuchen. Einige Braker gaben den Helfern sogar Trinkgeld, dass der Jugendfeuerwehr Brake zur Verfügung gestellt wurde.

Folgende Vereine und Organisationen nahmen am Aktionstag teil: Jugendfeuerwehr Brake (Einheiten Hammelwarden, Heinestraße und Golzwarden), Boitwarder Bürgerverein, Arbeitslosenzentrum Brake, Kneippverein Brake, WGB/FDP-Gruppe, Einzelratsmitglied Marco Schellstede sowie weitere Privatpersonen.

„Ich danke allen Helferinnen und Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz“, sagte der Bürgermeister in einer kleinen Ansprache beim Mittagessen. Er freute sich, dass alle Helfer auch wieder am nächsten Aktionstag teilnehmen wollen.