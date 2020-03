Brake /Elsfleth Die Ausbreitung des Corona-Virus in Richtung Norden macht offenbar auch in der Wesermarsch vielen Menschen Angst. Auch wenn alle Experten neben der notwendigen Vorsicht und Wachsamkeit vor allem zu Ruhe raten, ist davon vor allem beim Einkauf nichts zu spüren: Die Menschen kaufen auf Vorrat ein. In einigen Märkten sind erste Regale leer.

• Supermärkte

Konserven und Nudeln seien es im Famila-Markt vor allem, heißt es. Beim Gang durch die Gänge zeigt sich aber auch: bei der H-Milch gibt es ebenfalls das eine oder andere leere Fach, ebenso beim Reis. Offensichtlich hätten sich die Kunden „über das normale Maß hinaus bevorratet“. Noch am Montag sollte Nachschub kommen – wahrscheinlich nicht dabei: Desinfektionsmittel – „Lieferschwierigkeiten“, lautet die Antwort.

Kunden, die ganz normal einkaufen wollen, haben kein Verständnis: „Die spinnen doch alle“, meint eine Brakerin, die nicht im ersten Geschäft nach Bohnen sucht.

Vor allem Milch, Zucker und Mehl sei in den vergangenen Tagen auch bei Edeka in Elsfleth besonders nachgefragt und gekauft worden. Einen richtigen „Run“ auf die Ware hat Inhaberin Gisela Lagerin allerdings nicht ausgemacht. „Sicher ist das eine oder andere Paket mehr verkauft worden.“ Nicht mehr verkaufen kann sie seit einigen Tagen Desinfektionsmittel: „Ausverkauft“, heißt es da. Diesen Dienstag soll es aber eine neue Lieferung geben. Tenor aller Handeltreibenden: „Es muss niemand hungern.“

• Apotheken

Auch die Apotheken melden deutlich mehr Kundennachfragen als sonst – vor allem nach Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel. Beides sei derzeit aber nicht lieferbar, sagt Apotheker Jürgen Boom von der Braker Weser-Apotheke. Während Masken schon länger ausverkauft sind – vor allem weil die meisten aus chinesischer Produktion stammen –, gebe es seit Mitte letzter Woche auch kein Desinfektionsmittel mehr. Welche Blüten die Panik treibe, zeige ein Blick ins Internet: Dort werde das gebräuchliche Desinfektionsmittel Sterillium für 90 Euro statt normalerweise 8 Euro angeboten. Und selbst Isopropylalkohol – Bestandteil vieler selbst zubereiteter Mittel – sei seit Montagmorgen über den Großhandel nicht mehr zu bekommen. „Das ist Wahnsinn.“ Aus Mangel an Desinfektionsmittel griffen die Menschen offenbar zum reinen Alkohol. Bräuchte er solchen nun für die Herstellung bestimmter anderer Präparate, müsste er auf Ethylalkohol zurückgreifen. Der ist allerdings deutlich teurer. Für Boom zeigt die Situation aber auch eins: „Hier rächt sich, dass Deutschland auf vielen Gebieten des Gesundheitswesens nicht mehr selber produziert.“

Der Apotheker sieht in dem Verhalten vieler Menschen eine „vollkommen unbegründete Panik“. Das Corona-Virus sei vergleichsweise harmlos, sagt der 73-Jährige. Einzig Menschen mit geschwächtem Immunsystem könne das Virus gefährlich werden, betont Boom. Weltweit bisher wenigen tausend Corona-Toten stünden in einem normalen Influenza-Jahr bis zu eine Millionen Tote gegenüber.

Aber auch eine positive Seite der Unruhe in der Bevölkerung hat er ausgemacht: „Der Satz ,Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker‘ wird derzeit so stark in Anspruch genommen wie selten zuvor.“ Und in der „Aufklärungsarbeit verunsicherter Menschen“ sieht er eine seiner derzeitigen Hauptaufgaben. Er sei jedenfalls „unbesorgter als bei allen anderen Virus-Pandemien“.

• Schulen

Silvia Warns, Leiterin des Gymnasiums Brake, muss sich zumindest keine Gedanken über Klassen- oder Kursfahrten machen. Die England-Reisenden sind gerade zurück, Fahrten nach Italien oder Österreich stehen im Moment ebenso wenig an wie Schüleraustausche. Mit dem Krisenteam, das es an der Schule gibt, gab es einen ersten Austausch, um für den Fall einer Infektion im Umfeld der Schule gewappnet zu sein. Beklagte Warns Ende vergangener Woche noch, dass Schulen sich alle Informationen selber besorgen müssten, gab es über das Wochenende vom Kultusministerium „Basisinformationen für Kindertageseinrichtungen und Schulen“.

Auch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Brake finden derzeit keine Klassenfahrten statt – „diesbezüglich gibt es also keine Einschränkungen“, so Schulleiter Robert Ringwelski. Allerdings sei das Thema gegenwärtig. Es sei auch von Lehrkräften bei Bedarf in Verfügungsstunden bereits angesprochen worden.

„Wir stehen in Austausch mit dem hiesigen Gesundheitsamt und dem Schulträger“, sagt Lars Otten, Leiter der Berufsbildenden Schulen Wesermarsch. „Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine gesonderten Maßnahmen für unsere Schule vorgesehen. Wir haben jedoch alle Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Hygienemaßnahmen informiert und mit ihnen die vom Landesgesundheitsamt herausgegebenen Empfehlungen für Bürgerinnen und Bürger besprochen.“ Geplante Besuche ausländischer Gruppen oder Klassenfahrten stehen auch an den BBS derzeit nicht an.