Brake /Elsfleth Bestellung an der Frischetheke: 100 Gramm Käse, 100 Gramm gefüllte Paprika und 100 Gramm Frischkäse. Routiniert greift die Mitarbeiterin hinter der Theke zum Plastikpapier. Grade will sie die Käsescheiben in die knisternde Verpackung legen. Doch kurz vorher wird sie aufgehalten. „Ich habe eine eigene Box dabei. Können sie die Lebensmittel da reinlegen?“

In den vergangenen Jahren häufen sich Anfragen dieser Art. Hintergrund: Immer mehr Menschen wollen der Umwelt zuliebe überflüssigen Plastikmüll vermeiden. Aber funktioniert der Einkauf an der Frischetheke mit mitgebrachten Boxen auch in der südlichen Wesermarsch? Das hat die NWZ bei drei stichprobenartigen Testkäufen im Combi und bei Famila in Brake sowie im Edeka in Elsfleth überprüft. Die Auswahl der Läden ist nicht repräsentativ.

Erster Versuch: Combi

Ich bestelle 100 Gramm gefüllte Paprika. Noch bevor sich die Verkäuferin wegdrehen kann, frage ich, ob sie statt der Plastikschale nicht auch meine von zu Hause mitgebrachte Box befüllen kann. „Natürlich“, sagt sie und betont, dass sie sich darüber freue, dass mal jemand selbst eine Box mitbringt. Die Frage, ob dies denn nicht öfter der Fall sei, verneint sie. „Hier fragen nur wenige Leute nach, obwohl wir das schon eine Weile anbieten.“

Sie stellt ein Tablett auf die Theke, auf das ich meine Box stelle. Den Deckel muss ich selbst abnehmen. „Aus hygienischen Gründen“, wie die Mitarbeiterin mit erklärt. Sie selbst dürfe die mitgebrachte Box auf keinen Fall berühren. Dann stellt sie beides auf die Waage, um das Gewicht später vom tatsächlichen Einkaufspreis abziehen zu können. Etwas mehr als 100 Gramm der Paprika finden ihren Weg in die Box. Nachdem sie mir diese zurückgereicht hat, verschließe ich sie mit dem Deckel. Auf diesen wird schließlich der Preiszettel geklebt, damit ich vorne an der Kasse bezahlen kann. Das benutzte Tablett wandert derweil direkt in die Reinigung.

Zweiter Versuch: Edeka

Nach dem erfolgreichen Einkauf bei Combi führt mich mein Weg als nächstes nach Elsfleth, zum Edeka Lagerin. Auch hier bestelle ich. Dieses Mal 100 Gramm Käse. Wieder zücke ich meine Box, bevor die Mitarbeiterin zum Plastik greifen kann. Wieder mit Erfolg. Auch hier holt die Mitarbeiterin ein Tablett hervor, auf das ich meine Box zum befüllen stellen soll. Alles klappt ohne Probleme, ähnlich wie im Combi-Markt.

In einem anschließenden Gespräch mit Inhaberin Gisela Lagerin erzählt sie, dass das Mitbringen eigener Boxen schon seit mindestens einem Jahr möglich ist und von den Elsflethern gut angenommen werde. Voraussetzung ist, dass die Box optisch sauber sein muss. Sonst können die Mitarbeiter an der Frischetheke die Annahme verweigern. „Und es müssen Boxen aus Plastik sein. Glasschalen nehmen wir nicht an, da die kaputt gehen und in die Auslage fallen könnten“ sagt Gisela Lagerin.

Damit noch mehr Menschen auf das Mehrwegkonzept aufmerksam werden, hat Lagerin auf der Frischetheke kleine Aufsteller verteilt. Hier können Kunden sich über das Mitbringen eigener Boxen informieren. „Das Umweltbewusstsein wird den Verbrauchern immer wichtiger. Und jeder kann etwas für die Umwelt tun. Deshalb wollen wir hier Müll vermeiden“, sagt Lagerin und betont, dass auch schon an nachhaltigeren Möglichkeiten an der Obst- und Gemüsetheke gefeilt werde.

Dritter Versuch: Famila

Zwei Mal hat das Einkaufen an der Frischetheke ohne Plastik bereits funktioniert. Nun mache ich mich gespannt auf den Weg zum Famila in Brake. Bei diesem Testkauf will ich mein Glück mit Frischkäse versuchen. Ich bestelle und zeige der Mitarbeiterin erwartungsvoll meine mitgebrachte Box – und dann folgt die erste Niederlage.

Leider, so erklärt die Mitarbeiterin, sei das Befüllen mitgebrachter Boxen bei Streichkäse nicht möglich. Da der Löffel an der Box abgestrichen wird, könnten sich Bakterien und Keime übertragen. Wurst- und Käsewaren in mitgebrachten Behältnissen zu verstauen, sei hingegen kein Problem.

Für den Moment gebe ich mich geschlagen. Doch zurück in der NWZ-Redaktion frage ich beim Handelsunternehmen Bünting, zu dem Famila und Combi gehören, nach, ob auch in solchen Fällen bereits an Lösungen gearbeitet wird. Mit einer E-Mail antwortet das Unternehmen und teilt darin mit, dass es sich bei dem missglückten Frischkäsekauf um einen Einzelfall handeln müsse und dies nicht den Handlungsempfehlungen der Bünting-Gruppe entspricht. „Grundsätzlich ist es für jeden Kunden möglich, sich an der Bedientheke alle Käseprodukte in einer mitgebrachten Dose verpacken zu lassen“, heißt es. Und weiter: „Als regionaler Händler liegt uns der Schutz der Umwelt besonders am Herzen. Deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr dazu entschieden, unseren Kunden an den Bedientheken die Möglichkeit zu geben, auch mit mitgebrachten Behältnissen einzukaufen.“

Weitere Läden ziehen mit

Über 18,1 Millionen Tonnen – so viel Verpackungsmüll fiel laut des Bundesamts für Umwelt im Jahr 2016 in Deutschland an. In Zeiten von Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg und Bildern, die ungeschönt den Zustand der müllverschmutzten Meere zeigen, achten immer mehr Menschen darauf, umweltbewusster zu leben.

Umso besser ist es, dass sich diesem Trend immer mehr Geschäfte, so auch Nah und Gut Czwalinna in Ovelgönne oder Rewe in Elsfleth, anpassen. Bei allen drei Testkäufen wäre es möglich gewesen, komplett auf die Plastikverpackungen zu verzichten. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.