Brake /Elsfleth Die Überholung der „Guntsiet“ wird deutlich teurer als erwartet. Wie Brakes Bürgermeister Michael Kurz (SPD) auf Nachfrage bestätigte, wird der Aufenthalt auf der Werft mit 125.000 Euro zu Buche schlagen. Die Weserfähre, die im Sommerhalbjahr Brake regelmäßig mit Harriersand verbindet, liegt seit Ende Oktober zur Wartung und Reparatur in der Elsflether Werft.

Neben einigen geplanten Arbeiten – etwa dem Einbau einer neuen Toilettenanlage – stand auch die alle fünf Jahre fällige Schiffsuntersuchung an. Und diese brachte einige Mängel ans Licht. So wurden Schäden an Ruder, Welle und am Schiffskörper selbst festgestellt, die einen weiteren Betrieb nicht zugelassen hätten. Michael Kurz sieht die Fehler vor allem in der Vergangenheit, in der „nur das Notdürftige gemacht wurde“.

Die Inselfreunde Harriersand hatten mit der Saison 2019 eigens eine Unternehmergesellschaft (UG) zum Betrieb der Weserfähre gegründet. Und die Premierensaison war mit 20.000 Fahrgästen bestens gelaufen. Wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung mit der Stadt: die Zusage, dass diese einen möglichen Verlust im Betrieb übernimmt (was nicht der Fall war) sowie die Übernahme der Haftung und die Kosten für Wartung und Reparatur.

Weitere finanzielle Überraschungen sollte es allerdings nicht geben: „Wir haben mit der Werft einen Festpreis vereinbart“, betonte Michael Kurz, der die Bedeutung des Schiffs für die Braker und den Tourismus hervorhebt. Und die Politik hat die außerplanmäßige Kostensteigerung bereits abgesegnet – laut Bürgermeister einstimmig im Verwaltungsausschuss. Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten sollen bis zum Saisonstart zu Ostern abgeschlossen sein. Dann könne die „Guntsiet“ wieder Fahrt aufnehmen – „und der Betrieb ist für die nächsten zehn Jahre sichergestellt“.