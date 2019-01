Brake /Elsfleth Erfahrungen muss man machen, die kann man nicht kaufen. Stimmt? Jein, lautet die richtige Antwort. Denn von der Erfahrung der Wirtschaftssenioren im Landkreis Wesermarsch können alle Unternehmer und angehenden Existenzgründer profitieren. Zu diesen Profiteuren gehört beispielsweise auch Sven Lüers aus Elsfleth.

Vor acht Jahren hat er „Skypic Media“ in Elsfleth gegründet, eine Firma, die ihr Geld mit Drohnenaufnahmen verdient. Das Geschäftsmodell ging auf und nach 2016 stellte sich Sven Lüers die Fragen: „Wie soll ich nun das Wachstum gestalten? Was macht man? Ich wollte keinen großen Schritt machen und dann von der Leiter fallen.“

Die Wirtschaftssenioren Existenzgründungen, Firmennachfolgeregelungen, Unternehmensanalysen, Hilfe bei der Erstellung von Businessplänen: Die Themen, zu denen die Wirtschaftssenioren beraten, sind vielfältig. Das Beratungsangebot richtet sich an Unternehmer und Existenzgründer gleichermaßen. Das Angebot versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Unabhängig vom Beratungsaufwand wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 30 Euro erhoben. Der Kontakt zu den Wirtschaftssenioren erfolgt über die Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Max-Planck-Straße 4 in Brake, Telefon 04401/996900 oder info@wesermarsch.de. Infos gibt es auch unter www.wirtschaftssenioren-wesermarsch.de

Also hat Sven Lüers die Beratungsmöglichkeiten der Wirtschaftsförderung Wesermarsch – wie auch schon bei der Gründung von Skypic Media – erneut in Anspruch genommen. Diesmal die Wirtschaftssenioren. Bernhard Klopp, Diplom-Betriebswirt, ehemaliger Unternehmensberater und 30 Jahre lang Bankdirektor, stand Sven Lüers als Ansprechpartner zur Verfügung – mit all seinem Wissen und seiner langjährigen Erfahrung. Um eine fachlich fundierte Beratung bieten zu können, bringen die Wirtschaftssenioren – allesamt ehemalige Unternehmer und Führungskräfte – aber nicht nur ihre Erfahrung ein: „Wir bereiten uns gründlich auf jedes Gespräch vor. Dazu gehört es auch, sich mit der jeweiligen Branche intensiv zu beschäftigen“, erklärt Bernhard Klopp, Sprecher der derzeit neun Wirtschaftssenioren in der Wesermarsch. Für das Gespräch mit Lüers studierte Klopp Branchenberichte, informierte sich über Technik und Mitbewerber. „Ich hatte den Eindruck, Herr Klopp könnte selbst eine Drohne fliegen, so gut war er informiert“, findet Lüers.

Aus der Beratung hat der Elsflether viele Erkenntnisse mitgenommen, die seine folgenden Entscheidungen beeinflusst haben. So hat er sein Unternehmen breiter aufgestellt. Er macht nicht nur Aufnahmen für Filme und Fernsehen, sondern führt auch Vermessungen durch, bestimmt zum Beispiel, wie groß eine Müllhalde ist. „Ich kann nur empfehlen, bestehende Angebote wahrzunehmen. Man verschenkt nichts. Als Unternehmer darf man keine Scheuklappen haben. Man muss wie eine Heuschrecke sein, die losfliegt und alle verfügbaren Informationen und Erfahrungen abgreift.“

Den 71-Jährigen Bernhard Klopp jedenfalls freut es, dass die Firma des 41-Jährigen Elsflethers gut läuft und bald wieder Überlegungen zum Thema Wachstum anstehen. Und auch Carolin Lange-Dwillies, die Existenzgründer bei der Wirtschaftsförderung begleitet und Sven Lüers noch aus seinen unternehmerischen Kindertagen kennt, freut sich über und für jeden, der seine Existenzgründung erfolgreich durchzieht.

Am Ende der Beratung durch die Wirtschaftssenioren gibt es übrigens immer ein Protokoll und eine klare Meinung dazu, was der erfahrene Berater für machbar und realistisch hält und was nicht.