Brake Der Energieertrag des Windparks Hammelwarder Moor ist immens. Er liegt bei etwa 27,4 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Rund 7800 Haushalte könnten damit versorgt werden. „Damit ließe sich der Strombedarf von Brake und Ovelgönne decken“, sagte Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG mit Sitz in Bremen, am Freitagnachmittag bei der Einweihung.

Die Anfänge reichen bis 2014 zurück. Ende November/Anfang Dezember waren die Verträge mit den Landeigentümern unterschrieben worden. Wenn man drei Jahre geplant habe, und dann alles auch so stehe nach einem aufwendigen Planungsverfahren, das sei ein schönes Gefühl, sagte Projektleiter Moritz Duhm. Die Energiekontor AG hat 21 Millionen Euro investiert. Errichtet wurden drei Windenergieanlagen, die jeweils 3,4 Megawatt leisten. Die Nabenhöhe beträgt jeweils 119 Meter, der Durchmesser der Rotoren 114 Meter. Jede der drei Anlagen ist 176 Meter hoch.

Die Genehmigung sei recht schlank gelaufen, betonte Peter Szabo. Die Anlagen, die ersten beiden wurden noch 2017 in Betrieb genommen, liefen noch nach der alten Einspeisevergütung. Alle drei Windenergieanlagen lieferten Strom für 7,68 Eurocent pro Kilowattstunde. Nach seinen Worten würden Windparks bald nur noch zu Marktpreisen – ohne staatliche Subventionen – realisiert werden können. Er sei überzeugt, dass diese Projekte wettbewerbsfähig sind. „Wir sehen uns als Pionier auf diesem Gebiet“, so Peter Szabo weiter. Ein derartiges Projekt sei bereits erfolgreich in England realisiert worden. Auch verfahre Energiekontor nach dem Prinzip der Regionalisierung und konzentriere sich auf Schwerpunktbereiche in regionaler Nähe. Er sprach in diesem Zusammenhang von lokaler Wertschöpfung und dass die Steuereinnahmen möglichst in der Gemeinde blieben.

Dass nicht nur ein schlanker, sondern ein transparenter Genehmigungsprozess abgelaufen sei, betonte Bürgermeister Michael Kurz. „Es wurde immer die Nähe zu den Anliegern gesucht“, sagte er. Seiner Meinung nach sei die Energiewende ins Stocken geraten, merkte er an, es gebe Menschen, die die Wende wollten, aber nicht vor ihrer Haustür. Zum Thema naturschutzrechtliche Belange sagte er: „Es wird uns in die Suppe gespuckt, um den Bau zu verhindern.“ Er ist überzeugt, das Problem lösen zu können (siehe Bericht „Baugenehmigung aufgehoben“).

Bernhard Korpis ist Vorstand des Fördervereins Windpark Hammelwarder Moor, dem alle 16 Landeigentümer/Familien angehören. Auf der Suche nach einem Investor habe Energiekontor sofort reagiert. Er sprach von einer hervorragenden Partnerschaft. „Wir haben schwierige Situationen zu meistern gehabt“, merkte Bernhard Korpis ebenfalls an und führte weiter aus, dass der Förderverein Beträge für soziale Zwecke im Umfeld zur Verfügung stelle.