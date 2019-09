Brake Brake soll eine von fünf Modellregionen werden, um dem Energieträger Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen. Unter dem Arbeitstitel „H2brakeCO2“ (frei übersetzt „Wasserstoff bremst Kohlendioxid“) will sich die Stadt beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für das Förderprogramm „HyLand-Wasserstoffregionen“ in Deutschland bewerben. Das kündigte Bürgermeister Michael Kurz (SPD) in der Ratssitzung am Donnerstagabend an. In drei Kategorien werden jeweils fünf Regionen ausgewählt und mit bis zu 300 000 Euro gefördert. Da es sich um eine Vollförderung handelt, müsste die Stadt keine eigenen Mittel einbringen.

Grüner Wasserstoff – durch regenerative Energien erzeugter Wasserstoff – wird als die zukunftsweisende Technologie angesehen, den Kohlendioxid-Ausstoß entscheidend zu vermindern. Und das wäre Voraussetzung, um die Klimaziele zu erreichen. Die Klimabilanz für die Wasserstoffherstellung aus fossilen Energieträgern ist schlecht. Zudem haftet dem Gas mit dem chemischen Zeichen H der Ruf an, gefährlich zu sein. Wasserstoff ist zwar explosiv, aber leicht und flüchtig. Laut Experten stellt es keine größere Gefahr als flüssige Brennstoffe oder Batterien dar.

Ideale Bedingungen

„Die Stadt Brake weist hervorragende Rahmenbedingungen auf, um eine Pilotregion in Sachen Wasserstoff in Deutschland zu werden“, glaubt Kurz. Der Bürgermeister meint damit die Lage im Dreieck Bremerhaven – Oldenburg – Bremen, den Seehafen, die zahlreichen Windparks, das Logistikunternehmen L.I.T. und die Firma Rehau als großer Zulieferer der Automobilindustrie. Kurz engagiert sich deshalb in zwei Projekten, „um unserer Stadt, aber auch dem Landkreis in Sachen Wasserstoff einen Schub zu geben“.

Im Projekt „H2brakeCO2“ soll unter anderem ein Konzept für den Aufbau von Infrastruktur für den Einsatz von Wasserstoff in den Bereichen Häfen und Logistik erstellt werden. Brake weise „ideale Bedingungen für eine echte Modellregion im Bereich Wasserstoff auf“, ist Kurz sich sicher. Auch sei eine Ausweitung auf die Region Unterweser und damit ein länderübergreifendes Projekts mit Niedersachsen und Bremen denkbar. Laut Kurz stehen Niedersachsen Ports, J. Müller, L.I.T. und der OOWV sowie Metropolregion, Landkreis Wesermarsch und weitere Projektpartner hinter dem Projekt und haben Interessenbekundungen unterzeichnet. Der Antrag muss bis zum 30. September gestellt sein.

Wasserstofftankstelle

In einem zweiten Wasserstoff-Projekt arbeitet Brake mit. Darin geht es um die Schaffung eines Digitalisierungsprozesses, der Planung, Genehmigung, Errichtung, Inbetriebnahme und Betrieb von stationären und mobilen Wasserstoff-Tankstellen standardisiert ermöglicht. In Brake soll dazu auch eine Wasserstofftankstelle entstehen.