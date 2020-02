50 Ehrenamtskarten hat der Landkreis Wesermarsch gerade ausgegeben, und 20 weitere Anträge liegen Projektkoordinator Martin Bolte bereits vor. Was die neuen und künftigen Besitzer eint: „Man kann Ihr ehrenamtliches Engagement gar nicht hoch genug wertschätzen“, betonte Landrat Thomas Brückmann (parteilos). „Sie alle machen einen ganz tollen Job und sind eine tragende Säule der Gesellschaft.“ Vieles sei ohne Ehrenamt gar nicht möglich, betonte Brückmann – vom Angebot für Kinder im Sportverein bis hin zu lebensrettenden Maßnahmen. Vereine und ihre Ehrenamtlichen seien identifikationsstiftend gerade auch im ländlichen Raum. Und an die jüngere Generation gewandt meinte er: Ein ehrenamtliches Engagement sei mittlerweile auch „ein nicht zu unterschätzendes Bewerbungskriterium.“

Was er den anwesenden rund 30 Ehrenamtlichen dann überreichte, war zwar „nicht die goldene Kreditkarte“. Vorteile verschafft die Ehrenamtskarte ihrem Besitzer aber dennoch. Bei Vorlage gibt es in Niedersachsen und Bremen Ermäßigungen in vielen Einrichtungen.

Damit es auch in der Wesermarsch immer mehr vergünstigen Eintritt für Schwimmbäder und Kulturveranstaltungen sowie Rabatte bei Handwerksbetrieben, Einzelhändlern und Dienstleistern gibt, wirbt Wilhelm Kalmund von der Wirtschaftsförderung um weitere Teilnehmer. „Ehrenamt macht nicht reich, aber es bereichert“, sagte er – „und laut Studien auch gesünder.“

In der Wesermarsch zählt die Liste der Rabattgeber fast 50 Positionen, landesweit sind es rund 2000 – Tendenz steigend. Mit der Beteiligung zeigten die Vereine, Institutionen und Betriebe „Respekt für das gesellschaftliche Engagement“. Und diese Unterstützung könne hervorragend auch marketingmäßig genutzt werden, warb er um weitere Teilnehmer.