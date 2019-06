Brake Wegen des Pfingstmontags, 10. Juni, wird der Müllabfuhr verlegt. Die auf den Montag fallenden Entsorgungstermine werden am Samstag, 15. Juni, nachgefahren, teilt die GIB-Entsorgung Wesermarsch mit.

In Brake sind davon betroffen die Abfuhr der Biotonne und der gelben Säcke jeweils im Gebiet 1. In Butjadingen werden Restabfall im Gebiet 1 und Papier im Gebiet 1B abgefahren. Auch in Nordenham ändert sich die Abfuhr: Restmüll im Gebiet 1 und Papier im Gebiet 1B werden abgeholt.

Weil die Entsorgungstouren anders gefahren werden als sonst, müssten die Behälter ab 6 Uhr bereitgestellt werden, damit die Abfuhr gewährleistet ist, teilt die GIB weiter mit.