Brake Es tut sich was bei Fahrrad Gruß: Vielen Kunden werden bereits die Bauarbeiten auf dem Firmengelände an der Golzwarder Straße 33 in Brake aufgefallen sein. Der Blick aufs Ganze verspricht ein außergewöhnliches Projekt: Ziel des Umbaus und der Erweiterung der Verkaufsfläche sei eine umfassende Neuausrichtung der Sortimentsbreite, das Ladendesign zu überarbeiten sowie sich zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig aufzustellen, sagt Christian Gruß. Die Verkaufsfläche sei auf rund 500 Quadratmeter erweitert worden und biete Übersichtlichkeit, so Christian Gruß.

Der Erfolg fällt einem nicht in den Schoß. Dass Fahrrad Gruß in einem hart umkämpften Segment als Fachhändler Fuß gefasst hat, sei dem enormen Einsatz aller Beteiligten zu verdanken. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und anschließend führenden Tätigkeiten in mittelständischen Wirtschaftsunternehmen war es für den 59-Jährigen vor knapp zehn Jahren an der Zeit, seinen beruflichen Kompass neu zu justieren.

Die Entscheidung für die Gründung eines Zweiradfachgeschäftes wurde im August 2010 mit Sohn Christopher (29) getroffen. Im Februar 2011 wurde das neu gegründete Unternehmen eröffnet. Mit dem Umbau/Anbau stellt Christian Gruß auch die Weichen für den bevorstehenden Generationenwechsel im Unternehmen: Sohn Christopher, der schon jetzt die einzelnen Geschäftsbereiche verantwortlich betreut, wird bald die Leitung übernehmen.

Die Geschäftsübernahme und die weitere Entwicklung bezeichnet Christian Gruß als eine Punktlandung. Der Trend in der Fahrradbranche hält nach seinen Worten an. „Der E-Bike-Markt boomt und wir profitieren davon“, stellt er fest. Die Mitarbeiter bildeten sich entsprechend den hohen technischen Ansprüchen, die dieser Bereich mittlerweile beinhaltet, regelmäßig fort. Längst seien die Fahrradindustrie und der Handel zu einem starken wirtschaftlichen Faktor mit hohem Innovations- und Technologiepotenzial geworden. „Im Bereich Pedelec ist unser Fachgeschäft immer auf dem neusten Stand. Für alle gängigen Antriebssysteme sind wir mit allen notwendigen Servicetools ausgestattet“, betont Christopher Gruß. Dadurch könne die jeweilige Software jederzeit aktualisiert und auch bei Problemen die Fehler schnell analysiert und behoben werden.

Aus diesem Grund werde es bei Fahrrad Gruß zukünftig eine zweite Werkstatt geben, in der ausschließlich E-Bikes fachkundig gewartet und repariert würden. „Damit unsere Kunden umfassend davon profitieren, haben wir seit Januar auch die Werkstatt durch eine Mitarbeiterin personell verstärkt“, ergänzt Christopher Gruß.

Der Service als Kernkompetenz ist in Zeiten eines wachsenden Online-Handels zunehmend das ausschlaggebende Alleinstellungsmerkmal für den Einzelhandel. „Umso logischer, dass wir unser Team auch durch einen qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter im Verkauf erweitert haben“, betont Christoph Fuß. An der Schnittstelle zu den Megatrends unserer Zeit erlebe das Fahrrad einen Imagewandel, eine enorme Aufwertung.

Mit neuem Nutzen, technischen Innovationen, attraktiven Designs und erstarkten Marken: Das Fahrrad sei zum neuen Imageträger geworden, zum Ausdruck des eigenen Stils und der eigenen Persönlichkeit. „Wir blicken mit Stolz und Freude auf das Geleistete, aber auch mit der gebotenen Zurückhaltung angesichts der Herausforderungen, die vor uns liegen“, betonen Christian und Christopher Gruß.