Brake Das Klima wandelt sich. Der Grund dafür sind Treibhausgase, insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2), und andere Gase wie Methan. Die Folgen des Klimawandels, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, sind auch in der Wesermarsch zu spüren.

Faire Woche

Die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Wesermarsch, Barbara Voß, stellte jetzt die Klimaschutzziele des Landkreises anlässlich der Fairen Woche, die noch bis zum 28. September dauert, in der ehemaligen Außenstelle des Gymnasiums an der Kirchenstraße vor. Die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten für den Landkreis war Ende 2016 geschaffen worden. Unter anderem sei es eine ihrer Aufgaben, die Bevölkerung für den Klimaschutz zu sensibilisieren, merkte Barbara Voß an.

Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen zu reduzieren, ist eine weltweite Aufgabe. Denn Kohlendioxid ist das bei weitem bedeutendste Klimagas. Einer Studie zufolge lag der Kohlendioxid-Anteil an den gesamten Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2016 bei 88,2 Prozent.

Kommunale Einrichtungen würden unter dem Aspekt Klimaschutz genauer unter die Lupe genommen, sagte Barbara Voß. „Wir müssen die Energieeffizienz erhöhen, Energie einsparen und erneuerbare Energien nutzen“, merkte die Umweltwissenschaftlerin an und nannte damit drei Schwerpunkte ihrer Tätigkeit. Bei der Sanierung des Kreishauses an der Poggenburger Straße in Brake komme energieffiziente Technik zum Tragen. Eine neue Kesselanlage mit Gasbrennwerttechnik sowie neue Heizkörper- und Heizleitungen sowie LED-Beleuchtungstechnik, neue Fenster mit Dreifach-Verglasung und die Dämmung der Außenwände und des Daches trügen zum Klimaschutz bei. Auch eine Photovoltaikanlage zur Eigenverstromung werde angebracht. Ein weiterer Punkt: „Glasbausteine sind energetisch nicht sinnvoll“, betonte die Referentin. Die verbauten Glasbausteine würden daher entfernt.

Zertifikat: eea-Kommune

Der Landkreis Wesermarsch hat sich laut Barbara Voß als „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ (eea) zertifiziert. Der eea ist ein internationales Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, das zurzeit 1450 Kommunen in elf Ländern auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz unterstützt. Wie sich die eigene Kommune besser aufstellen kann, werde hinterfragt, so Barbara Voß weiter. Sie ist als Klimaschutzbeauftragte des Landkreises aber auch Ansprechpartnerin für die Städte und Gemeinden im Landkreis sowie für die Bevölkerung.

• Die Klimaschutzbeauftragte nannte bereits umgesetzte Maßnahmen: So wird ausschließlich Umweltpapier für die gesamte Kreisverwaltung beschafft, es gibt energetische Maßnahmen in Liegenschaften (insbesondere in Schulen) des Landkreises – Stichwort grüner Strom –, e-bikes für Arbeiten im Braker Stadtgebiet und ein e-Auto, mit dem Orte in der Wesermarsch und in den Nachbarkommunen erreicht werden können, wurden angeschafft. Auch werden nur noch ökologische Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt.

• In der Vortragsreihe „fair, regional, nachhaltig“ im Rahmen der Fairen Woche vom 14. bis 28. September, ist an diesem Mittwoch, 26. September, der Bürgermeister der Stadt Geestland, Thorsten Krüger, ist Brake zu Gast. In der Caféteria des St.-Bernhard-Hospitals wird über das nachhaltige Arbeiten am Beispiel der Aktivitäten der Stadt Geestland informieren. Beginn ist um 19 Uhr.