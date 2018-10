Brake Zum Abschluss der Fair Trade Woche hatten die Organisatoren Interessierte auf den Hof auf der Wurt der Familie Holthusen eingeladen. Dort wurden sie von Torsten Tschigor von der Stadt Brake begrüßt. Unter den Gästen waren auch Landrat und Schirmherr Thomas Brückmann sowie Uwe Schubert von der Stadt Brake.

„Die Faire Woche wurde im Wesentlichen durch Uwe Schubert auf den Weg gebracht“, meinte Torsten Tschigor: „Und das ist genau der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben. Zudem gibt die Beteiligung des Landrates der Aktion noch besonderes Gewicht. Wir wollen auf jeden Fall weiter daran arbeiten und freuen uns über jeden Einzelnen, den wir erreichen.“

In Laufe der vergangenen zwei Wochen wurden diverse Veranstaltungen organisiert. Die meisten davon waren nur mäßig besucht. Dennoch, so unterstrich Tschigor, wollen sich die Organisatoren der Fair Trade Woche davon nicht abschrecken lassen und auch weiterhin die Menschen zum Thema informieren und Veranstaltungen organisieren. „Die Nähe zur Landwirtschaft und der Natur ist uns wichtig, Wir werden auf jeden Fall dranbleiben“, unterstrich Torsten Tschigor.

Landrat Thomas Brückmann führte aus, dass Nachhaltigkeit ein Thema sei, mit dem er sich auch privat beschäftige. „Man muss nicht in der ganzen Welt einkaufen, wenn man einen Großteil der Waren für das tägliche Leben regional einkaufen kann.“

Einig waren sich alle darüber, dass das von den künftigen Erzieherinnen organisierte Fest beim BBZ „Schau in meine Welt“ ein voller Erfolg gewesen ist. „Macht das bitte weiter“, appellierte Landrat Thomas Brückmann und drückte dabei den Wunsch aus, dies bei der nächsten Veranstaltung mit der Vorstellung des Erzieher-Berufs zu kombinieren. Auch im Kreistag werde er die Themen Fair Trade und Nachhaltigkeit weiter einbringen. Er dankte in diesem Zusammenhang allen, die sich bei der Fair Trade Woche engagiert haben.

Der Hof auf der Wurt ist ein Familienbetrieb, der das Thema Nachhaltigkeit in seinem Betrieb schon seit vielen Jahren pflegt. „Bio ist schon in jeder Munde und Bewusstsein, jetzt müssen wir die Nachhaltigkeit noch mehr bewerben“, meinte Landwirt Heiko Holthusen.

Für die Anwesenden gab es im Anschluss an den offiziellen Teil noch eine Führung durch den Betrieb, der insgesamt über rund 240 Hektar Grünland verfügt. Jendrik Holthusen, Sohn des Familienunternehmens, arbeitet seit 2013 im Gründlandzentrum in Ovelgönne. Er berichtete, dass die Projekte, an denen dort gearbeitet wird, international vernetzt sind und auch hier das Thema Nachhaltigkeit stets eine große Rolle spiele.

„Das große Ziel ist es, eine Faire Region Unterweser zu entwickeln, mit der Region Nordenham bis Lemwerder und Cuxhaven bis Bremen. Die Fair Trade Woche gehört dazu“, berichtete Schubert. Ein Schritt in diese Richtung soll auch der regionale Markt im April nächsten Jahres in Brake sein.

Bei Fair Trade denken viele Menschen zunächst an die Bauern und Plantagenbesitzer der Dritten Welt, doch „Fair Trade denken und regional kaufen“ bringt es auch für die Wesermarsch auf den Punkt. Damit soll das Thema ins Bewusstsein rücken, um vor allem die regionalen Anbieter und Direktvermarkter vor Ort zu unterstützen.