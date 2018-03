Brake Nach ein paar Minuten war am Sonntag alles entschieden: „1550 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“ Hätte Karl-Heinz Benecke einen Hammer gehabt, wäre er in dieser Sekunde gefallen. Aber auch ohne das traditionelle Werkzeug eines Auktionators war der Handel beschlossene Sache und das Pedelec (Elektrofahrrad) wechselte den Besitzer.

Den Zuschlag erhielt das Ehepaar Fritz (73) und Hildburg (66) Nemeyer aus Rodenkirchen. Die beiden Rentner sind passionierte Radfahrer und kennen den „Auktionator“ Karl-Heinz Benecke schon von seiner eigentlichen Funktion: Als Radtourenleiter für den Brake-Verein. „Meine Frau brauchte eh ein neues Rad und das hier ist wirklich ganz gut“, sagte Fritz Nemeyer nach der Versteigerung. Und es war auch ein recht gutes Schnäppchen, denn im Handel schlägt das Elektrofahrrad mit rund 2200 Euro zu Buche.

Das Fahrrad war eigentliche einer der drei Hauptpreise der letztjährigen Braker Glückslos-Aktion. Allerdings hatte sich trotz mehrerer Aufrufe kein Gewinner gemeldet.

Während die Versteigerung recht schnell vorbei war, luden die Geschäfte in der Braker Fußgängerzone und im Famila-Center an der Weserstraße noch länger zum sonntäglichen Einkaufsbummel ein. Einige Geschäfte hatten sich dabei des Themas „Fairtrade“ angenommen. So auch das Modehaus Büsing an der Bahnhofstraße. Hier durfte Ulrike Riesener vom Weltladen Rodenkirchen ihre Waren anbieten. „Die Idee hatte meine Kollegin Claudia Struck“, erklärte Caria Büsing vom Modehaus. „Wir wollten auch unseren Kunden fairgehandelte Waren näher bringen.“

„Volle Hütte“ auch an der Weserstraße: Nicht nur der Parkplatz vor dem Famila-Center war am Sonntagnachmittag gut gefüllt. Die Geschäfte im Inneren waren es ebenfalls. An den Kassen bildeten sich mitunter längere Schlangen. „Wir mögen es, in Ruhe sonntags zusammen einzukaufen“, meinte eine Familie aus Rodenkirchen. „Samstags ist es oft so voll und hektisch.“

Die längste Schlange allerdings bildete sich in der Einkaufspassage selbst. Bis zu 50 Menschen standen hier geduldig an, um ihr Los einscannen zu lassen – und freuten sich vielfach über kleine Präsente. Die Bünting-Gruppe feierte anlässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr den 45. Famila-Geburtstag in Brake.

