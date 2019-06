Brake Straßen(-aus-)bau kostet Geld. Soweit ist das unstrittig. Auch, dass die jeweils zuständigen Straßenbaulastträger zunächst einmal die Kosten tragen, dürfte allgemeine Zustimmung finden. Doch während Bund und Land ihre Kosten komplett aus ihren Haushalten, also aus Steuermitteln, bezahlen, können Kommunen Anlieger an den Kosten beteiligen.

Dagegen gibt es in immer mehr Kommunen Widerstand. Einige haben die Beitragspflicht bereits abgeschafft, andere planen die entsprechenden Satzungen zu kippen. Auch in Brake?

Zwei Anträge sollen im Ausschuss Finanzen und Wirtschaft am Donnerstag, 13. Juni, behandelt werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal. Die Grünen wollen zunächst einmal wissen, was für und was gegen Anliegerbeiträge spricht. Die WGB/FDP-Gruppe möchte die zugrundeliegende Satzung „bürgerfreundlicher und zukunftssicherer“ gestalten. Sie möchte mindestens eine zinslose Ratenzahlung über 20 Jahre in die Satzung aufnehmen.

Das Geld muss stimmen



Doch wie viel haben Anlieger zuletzt überhaupt bezahlt? In den vergangenen zehn Jahren wurden von der Stadt insgesamt sieben Straßenbaumaßnahmen durchgeführt und abgerechnet, die letzte 2014. Für die Dungenstraße übernahmen seinerzeit die Anlieger 426 931,39 der Gesamtkosten von 905 118,25 Euro, macht 47,2 Prozent. Ähnlich waren die Anteile 2010 bei der Poggenburger Straße mit 44,6 Prozent (155 437,43 von 348 227,03 Euro), beim Schrabberdeich/Sielstraße (2010) mit 48,7 Prozent (306 953,86 von 630 118,43 Euro) und bei der Berliner Straße (2009) mit 43,1 Prozent (143 568,49 von 332 745,52 Euro). Deutlich höher waren hingegen die Anliegeranteile beim Schrabberdeich (Abzweig) mit 70 728,15 von 94 304,20 Euro, bei der Rönnelstraße (2009) mit 254 721,54 von 339 628,72 Euro sowie beim Seehauser Weg (2007) mit 32 427,41 von 43.236,55 Euro. Hier hatten die Anlieger jeweils 75 Prozent der Ausbaukosten zu tragen.

Für die geplante Erneuerung der Weserstraße in diesem Jahr geht die Stadtverwaltung aktuell von einem beitragsfähigen Aufwand von rund 2,5 Millionen Euro und einem Anliegeranteil von rund 820 000 €Euro aus. Der voraussichtliche Anliegeranteil von „nur“ 33 Prozent resultiere daraus, dass bei der Weserstraße mit starkem Verkehr der Anteil der beitragspflichtigen Anlieger geringer sei, als bei einer reinen Anliegerstraße.