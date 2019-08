Brake Zusammen mit elf weiteren Unternehmen wurde das Braker Stahlbauunternehmen Barghorn in Hannover mit dem Zertifikat Demografiefest 4.0 vom niedersächsischen Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU) ausgezeichnet. Aus diesem Anlass veranstaltete Geschäftsführer Gunnar Barghorn auf dem Firmengelände ein Grillfest für alle Angestellten, Ehemaligen und Familien.

Mit dem Zertifikat des Landes Niedersachsen werden Bemühungen der Unternehmen um Demografiefestigkeit gewürdigt. Es ist als zweijähriger Prozess angelegt, um nachhaltige Impulse für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu setzten. Barghorn hat während eines Vortrags von Lutz Stratmann, Geschäftsführer der Demografieagentur für die niedersächsische Wirtschaft, von dem Zertifikat erfahren. „Da habe ich gedacht, das ist auch was für uns und habe ihn nach der Veranstaltung angesprochen“, sagt Barghorn. Auch wenn das Zertifikat selbst nichts koste, so ist Barghorn damit bestimmte Verpflichtungen eingegangen: „Man muss schon Belege auf den Tisch legen. Die wollen genau wissen: wie ist die Altersstruktur, was machen wir bisher für die Mitarbeiter, wie läuft das und dann gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog.“ Zwei Jahre hat das Unternehmen Zeit. Wenn alles abgearbeitet wurde, gibt es ein Wiederholungszertifikat.

Dass der demografische Wandel ein ernstzunehmendes Thema ist, weiß auch Barghorn: „Es ist für alle ein Thema. Das geht schon beim Kampf um die besten Auszubildenden los.“ Laut dem Geschäftsführer besteht der Kampf um Fachkräftemangel schon immer, doch er hat sich verschärft, weil die Guten seltener geworden seien. „Gerade im Handwerk ist der Fachkräftemangel spürbar, weil immer mehr studieren gehen.“ Die bloße Anzahl der erwerbstätigen Arbeitnehmer ist dabei nicht unbedingt zurückgegangen, „das fangen wir noch durch Zuwanderung ganz gut auf. Aber das, was dann im Handwerk ankommt und als gute Arbeitnehmer für uns nutzbar ist, das hat abgenommen“, sagt Barghorn.

Um dem Demografiewandel aktiv entgegenzuwirken, baut das Stahlbauunternehmen auf ein Konzept mit drei Hauptsäulen auf: „Wir wollen unsere Gesellen ganz gezielt in ihrer Rolle als Ausbilder trainieren“, erklärt Barghorn. Dazu gehören neben Handwerkszeug auch Arbeitsmittel, mit denen die Ausbildung der jungen Leute leichter falle. Zudem sollen die Gesellen fortgebildet werden in der Frage, was die Generationen Z und Y erwarten, wie sie denken und wie sie zu motivieren sind. „Das spannende an der Generation Z und Y finde ich, dass sie sehr Sinngetrieben sind, und da muss man sich als Arbeitgeber und letztlich auch als Ausbilder drauf einstellen“, sagt Barghorn.

Die zweite Säule fußt auf der Fortbildung von Führungskräften in Bezug auf psychische Erkrankungen und Belastungen, die laut Barghorn zugenommen haben. „Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt und konnten feststellen, dass es mit uns als Unternehmen und mit Arbeitsdruck gar nicht so viel zu tun hat, sondern es ist so die gesamte Gemengelage. Die Beanspruchung Zuhause, in der Freizeit und dann noch die Arbeit dazu“, sagt Barghorn. Die Führungskräfte sollen in den kommenden zwei Jahren einen Blick dafür bekommen, woran sie erkennen, dass ein Mitarbeiter mit psychischen Belastungen kämpft und was zu tun ist, um auf die richtige Art und Weise Hilfe anzubieten.

„Die dritte Hauptsäule hat mit der Investition in ein neues Computersystem zu tun“, sagt Barghorn. „Wann bewege ich Papier, welchen Sinn hat das und lässt sich das nicht elektronisch abwickeln“. Die Idee dahinter ist es, zeitlich und örtlich unabhängiger zu werden.