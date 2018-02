Brake Bauland ist knapp in Brake. Wie das Beispiel an der Wiesenstraße zeigt (die NWZ berichtete), ist die Nachfrage größer als das Angebot. Für die elf vorhandenen Bauplätze an der Wiesenstraße liegen laut Bürgermeister Michael Kurz 18 Anfragen vor. „Es ist ein Anliegen der Verwaltung, vermehrt Wohnraum anbieten zu können“, sagte er jetzt bei der Sitzung des Bauausschusses – und stellte Pläne für ein künftiges Wohnbaugebiet vor.

• Unbebautes Gelände

Nordwestlich der Heinrich-Addicks- und der Fritz-Reuter-Straße, in der Verlängerung der Hermann-Allmers-Straße liegt zurzeit noch ein rund 4,2 Hektar großes, unbebautes Gelände, das überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Die Fläche ist noch als Gewerbegebiet ausgewiesen. „Ich halte die Lage für äußerst attraktiv. Die Fläche bietet zukunftsorientiert Entwicklungsmöglichkeiten“, so Michael Kurz dazu. Rund 40 bis 50 Häuser könnten dort entstehen.

Damit es aber dazu kommen kann, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Die im westlichen Änderungsbereich gelegenen Flächen waren ursprünglich für eine Betriebserweiterung angedacht worden, die im östlichen Änderungsbereich gelegenen Flächen gehörten mehreren Einzeleigentümern. Diese Flächen würden allerdings für eine gewerbliche Nutzung langfristig nicht benötigt, so der Bürgermeister.

• chance nutzen

Nach den Worten von Michael Kurz bietet sich daher die Möglichkeit, das Gelände für eine Wohnbebauung zu nutzen. Eine Eigentümergemeinschaft möchte die Flächen anbieten. „Wir hätten die Flächen gerne gekauft“, so Michael Kurz dazu. Das sei aber nicht möglich gewesen.

• Günstige Bauplätze

Ratsherr Hans-Dieter Beck verwies auf die Gemeinde Ovelgönne, die Eigentümerin eines Baugebietes mit rund 50 Plätzen sei. Für die CDU/Ising-Gruppe merkte er an, dass die Flächen in Brake auf jeden Fall zu günstigen Konditionen vermarktet werden müssten. Auch Ursula Schinski (SPD) betonte, dass Brake „vernünftige, sozialverträgliche Bauplätze“ bekommen sollte – sowohl für Braker als auch für Neubürger. „Wir sollten das als Politik positiv begleiten“, sagte sie.

kommentar Auf Kurs Der Wohnungsbau in Deutschland boomt. Weil es aber immer weniger unbebaute Flächen gibt, wird nach jeder freien Baulücke gesucht. Auch in Brake ist Bauland knapp. Die Stadtverwaltung ist nach intensiver Suche jedoch fündig geworden. Weil die Gewerbeflächen im Nordwesten jahrelang wie Sauerbier angeboten wurden, ohne bei Unternehmen das Interesse für eine Ansiedlung oder Erweiterung zu wecken, ist die Änderung des Flächennutzungsplanes nun der folgerichtige Schritt. Die Verwaltung fährt dabei zweigleisig. Sie richtet den Fokus auch auf mögliche Gewerbeflächen. Der Kurs, den die Verwaltung einschlägt, ist begrüßenswert. Den Autor erreichen Sie unter Ulrich.Schlueter @infoautor.de

Hans-Dieter Beck hatte zudem darauf hingewiesen, dass Betrieben die Chance genommen würde, sich zu erweitern oder neu anzusiedeln. Die Gewerbeflächen würden durch die Wohnbebauung eingekesselt. „Wir hätten dem Gewerbe Vorschub geleistet“, sagte Michael Kurz. Es gab nach seinen Worten aber keine Interessenten. Man sei jetzt an einem Punkt angelangt, etwas Neues zu versuchen.

• Lärmschutz notwendig

Die Pläne erläuterte sodann Thomas Aufleger vom Planungsbüro NWP. Überwiegend Einfamilienhäuser und auch kleinere Mehrfamilienhäuser könnten entstehen. Wegen der angrenzenden Gewerbeflächen sei der Immissionsschutz besonders wichtig. Ein Schallgutachten im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes sei notwendig. Das Gutachten sei erforderlich, um die Auswirkungen zu ermitteln und um gegensteuern zu können. Eventuell sei eine Lärmschutzwand zu errichten, merkte er an. Eine weitere Rolle im Genehmigungsverfahren spielten die Oberflächenentwässerung sowie der Naturschutz.

Wie Bürgermeister Michael Kurz betonte, würden schon alternative Flächen für die gewerbliche Nutzung ins Auge gefasst.

Der Bauausschuss brachte einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes auf den Weg.

