Brake Der Sommer 2012 war der letzte für das Braker Freibad: Seinerzeit dachte die Stadtverwaltung nach schlechten Besucherzahlen im Jahr zuvor (nur 5647 Besucher in einer schließlich verkürzten Saison) und wegen erheblicher baulicher Mängel zwar noch über eine „Planung und mittelfristige Umsetzung eines attraktiven, modernen und dem heutigen Bedarf angepassten Freibades“ nach.

Doch sollte alles anders kommen: Der Landkreis als Kommunalaufsicht hatte deutliche Sparmaßnahmen gefordert und Investitionen einen Riegel vorgeschoben. Geld für das Freibad fehlte aber nicht nur in diesem Jahr. Auch die kommenden waren finanziell eng, so dass das Freibad nicht mehr öffnete. Überlegungen zur Schaffung eines Kombibades wurden aufgrund der erheblichen Kosten und der Haushaltssituation der Stadt nicht weiter verfolgt. Daran änderten auch weit mehr als 5000 Unterschriften nichts.

Mittlerweile hat die Naur weite Teile des Geländes zurückerobert. Die Duschbecken rund um die Becken sind zugewachsen, auf der Tribüne am 50-Meter-Becken wachen kleine Bäume und im Volleyballnetz fangen sich keine Bälle mehr, sondern Rankpflanzen.

Nichtsdestotrotz sieht die Stadtverwaltung in dem Gelände ein „Potenzial in bester Lage von Brake dar und sollte daher wieder einer Nutzung zugeführt werden, die im öffentlichen Interesse liegt“ – wenn auch nicht mehr als Freibad. Die Verwaltung sieht „erheblichen Handlungsbedarf zur Neugestaltung dieser Fläche“. Aus ihrer Sicht soll für das gesamte, rund vier Hektar große Gelände eine Perspektive entwickelt werden – unterteilt in drei Teilbereiche.

Mehrgenerationenpark

Auf dem östlich gelegenen rund 9000 Quadratmeter großen Teilstück hinter dem DLRG-Gebäude soll nach Überlegungen der Verwaltung ein Mehrgenerationenpark entstehen. Verschiedene Angebote wie eine Skaterbahn (in Kooperation mit einem Verein), Trimmgeräte für alle Altersgruppen, Ruhebereich mit Bänken und Schach-Anlage sind denkbar, die Umsetzung kurzfristig möglich. Auch eine Einstiegsstelle an der Rönnel zur Entwicklung eines Projektes für Kanutourismus sei denkbar.

Die Finanzierung der Herrichtung dieser Teilfläche als Mehrgenerationenpark soll im Rahmen eines Leaderprojektes erfolgen. Zunächst sind hierfür 120 000 €Euro vorgesehen. Dieser Betrag soll über die Einmalzahlung des Kreises in 2018 sowie Mitteln aus einem Leaderprojekt erfolgen.

Für die angedachte Kanu-Einstiegsstelle soll ein zweiter Leaderantrag im Rahmen einer interkommunalen Kooperation mit der Gemeinde Ovelgönne und möglicherweise mit der Stadt Elsfleth gestellt werden. Die Kosten für dieses Gesamtprojekt werden derzeit noch ermittelt. Ein erstes Vorgespräch mit den anderen Kommunen hat stattgefunden.

BBZ-Erweiterung

Der mittlere, 13 153 Quadratmeter große Teilbereich soll als Potenzialfläche für mögliche Erweiterungen von Einrichtungen im Berufsbildungszentrum dienen. Hier bedarf es vor einer weiteren Nutzung allerdings erheblicher Vorarbeiten: So müssen Schwimmer-, Kleinkind- sowie Sprungbecken mit Turmanlage zurückgebaut werden. Kooperationen mit Jugendtreff und Schulen seien denkbar.

Hallenbadumfeld

Das Umfeld des Hallenbades soll neu gestaltet werden, die Flächen den Besuchern zugänglich gemacht werden. Gedacht wird an Strandflächen, die Wiederherrichtung des Beachvolleyballfeldes und des Grillplatzes und weitere Außenaktivitäten. Die Flächen für Beachvolleyball und den Grillplatz liegen neben dem Hallenbadgebäude. So soll die Aufenthaltsqualität insbesondere in der Sommerzeit verbessert werden. Angestrebt wird eine Kooperation mit dem Pächter des Stadtbad-Cafés.

Die Realisierung dieser Pläne – insgesamt stehen fast 16 000 Quadratmeter zur Verfügung – könne laut Verwaltung in drei bis fünf Jahren erfolgen. Zunächst sei eine Planung und Kostenschätzung für die Gestaltung des Umfeldes des Hallenbades notwendig.

Video

