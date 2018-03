Einige Aspekteder Umfrage

Das Brommy Bad wird von 45 Prozent der Befragten wegen sportlicher Betätigung besucht. 17 Prozent besuchen das Schwimmbad, um Spaß zu haben. Dort sieht die Verwaltung Potenzial für Verbesserungen wie auch bei den Entspannungs- und Erholungsangeboten, da 20 Prozent das Bad aus diesem Grund besuchen.

Mehr als die Hälfte der Befragten besucht das Brommy Bad regelmäßig. 45 Prozent gaben an, das Schwimmbad einmal wöchentlich zu besuchen, zwei- oder mehr als zweimal wöchentlich gehen knapp 27 Prozent der Befragten schwimmen.

Den befragten Personen ist die Hygiene am wichtigsten. 90 Prozent bewerten die Hygiene auf einer Skala von 1 bis 6 wichtig (5) oder sehr wichtig (6). An zweiter Stelle bei den Befragten steht die Sicherheit. 83 Prozent der Nutzer ist die Sicherheit wichtig oder sehr wichtig.

Die Bewertung des Sicherheitsgefühls ist positiv. In allen Aspekten fühlen sich über 70 Prozent der Befragten sehr sicher oder sicher. Vor allem das Sicherheitsgefühl im Wasser bewerten 85 Prozent der Befragten mit zufrieden (5) oder sehr zufrieden (6). In allen drei Kategorien – im Wasser, in der Garderobe und in der Dusche, Sicherheit ganz allgemein – geben nur sehr wenige (ein bis höchstens drei Prozent) an, sich gar nicht (1) oder nicht sicher (2) zu fühlen.

Mit der Sauberkeit im Bad allgemein sind 75 Prozent der Befragten zufrieden (5) oder sehr zufrieden (6).