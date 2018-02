Das Bäderjahr in Zahlen

Besucher: 51 510 Besucher nutzten das Hallenbad im Jahr 2017 an 306 Öffnungstagen. In den beiden Jahren zuvor waren es 57 291 an 314 Tagen (2016) sowie 59 848 an 336 Tagen (2015).

Monate: Die meisten Besucher wurden 2017 im März (6779) gezählt, gefolgt vom Februar (5861) und November (5274). Die wenigsten Besucher kamen im Dezember (294) – allerdings war das Bad den Großteil des Monats wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Im Juli als zweitschwächster Monat passierten 3098 Besucher die Kasse.

Öffnung: 77 Stunden pro Woche kann das Hallenbad von der Öffentlichkeit genutzt werden, 44,75 Stunden sind Schulen und Vereine die Nutzer.

Kosten: 680 181 Euro kostete der Betrieb des Hallenbades die Stadt Brake im vergangenen Jahr. In den beiden Jahren zuvor waren es 635 734 Euro (2016) und 662 285 Euro. Den größten Anteil (rund 43 Prozent) machen Personalkosten aus, 34 Prozent sind Sachkosten.

Erträge: 133 482 Euro wurden 2017 eingenommen, vor allem durch Eintrittsgelder und Nutzungsgebühren. Einen kleinen Beitrag leistet mit 750 Euro auch der Verkauf von Schwimmbrillen, Badehosen und Co.