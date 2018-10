Brake Der sogenannte „Generalplan Wesermarsch“ ist auf dem Weg. „Wir haben unsere Aufgaben gemacht und eine Vorzugstrasse erarbeitet“, sagte jetzt Kai Wienken im Braker Bauausschuss. Der Leiter des Geschäftsbereichs Planung und Bau wasserwirtschaftlicher Anlagen beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Brake sagte, dass der Entwurf für eine Zuwässerung mit Süßwasser in die nördliche Wesermarsch auf dem Weg nach Hannover sei.

Auch über die Kosten des Projekts informierte Kai Wienken die Ausschussmitglieder. Er ging von Baukosten in Höhe 30 Millionen Euro aus, hinzu kämen sicherlich noch weitere Kosten auch für zusätzliche Bauten, so dass mit eine Summe von etwas über 40 Millionen Euro zu rechnen sei. Die vor Jahren entwickelte große Lösung mit Kosten von mehr als 80 Millionen Euro sei unter Nutzung der bestehenden Gewässer zu einer kleineren Lösung mit Kosten von unter 50 Millionen Euro weiter entwickelt worden, so Kai Wienken, der in diesem Zusammenhang davon sprach, „in vorhandenen Gewässersystemen“ gedacht zu haben.

Für die Zuwässerung in die nördliche Wesermarsch kann dann die ausgebaute Rönneltrasse genutzt werden. In seinem Vortrag wies Kai Wienken nämlich darauf hin, dass sich die Herstellung der Deichsicherheit im Bereich des Braker Siels auch für den Generalplan nutzen ließe. Der Plan sehe vor, die Versalzung des Grabenwassers durch Zufuhr von Süßwasser auszugleichen. Die vom NLWKN ausgearbeitete Variante sehe die Zuwässerung aus der Weser über das Käseburger Siel vor. Der Generalplan profitiere hierbei auch vom Ausbau der Rönnel im Zuge der Sanierung des Braker Siels.

Um das Wasservolumen bewältigen zu können, wird die Rönnel auf eine Breite von 16 Meter ausgebaut. Beidseitig gebe es einen zehn Metern breiten Unterhaltungsstreifen. Das Schöpfwerk in Käseburg würde ertüchtigt und auf den neusten Stand gebracht. Das Braker Siel, das aus dem Jahr 1928 stammt, erneuert. Der Unterhaltungszustand lasse zu Wünschen übrig. Es gebe Risse im seitlichen Mauerwerk. Kai Wienken sprach von einer mangelnden Standsicherheit in der Hauptdeichlinie.

Die Region im Bereich der Braker Sielacht gehört zu den tiefsten Punkten in der Wesermarsch. Vor allem bei Starkregen gibt es Probleme. Das Braker Mündungsschöpfwerk stoße dann an seine Grenzen. Verschiedene Varianten seien fürs Braker Siel untersucht worden. Den Standort komplett aufzugeben, sei aber nicht möglich gewesen.

Wie Kai Wienken weiter mitteilte, sollen die beiden Pumpen aus den 60er Jahren erhalten bleiben. Zwei 40 Meter lange Rohrleitungen mit einem Durchmesser von jeweils 2,40 Meter werden neu zur Weser hin eingebaut.

Ein Thema ist auch die Wasserqualität. Der Auftrag zur Untersuchung sei gerade heraus. Denn die Rönnel fließt entlang der Käseburger Deponie. „Ich weiß um Stimmern, die das Gegenteil behaupten“, so Kai Wienken. Das Gewerbeaufsichtsamt sowie der Deponie-Betreiber stünden aber in regelmäßigem Kontakt.

Das öffentlich rechtliche Verfahren soll bis 2020 abgeschlossen sein. Die Realisierung des Gewässerausbaus der Rönnel und des Sandfelder Mühlentiefs sowie des Käseburger Sieltiefs ist für 2021 geplant. Der Neubau des Braker Siels soll 2022/2023 beginnen.