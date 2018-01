Brake In der Wesermarsch wohnen rund 33.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen pendeln etwa 12.500 oder 38 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis (Auspendler). Gleichzeitig pendeln etwa 8000 Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Wesermarsch (Einpendler).

Stadtrat Oldenburg beschließt Grundlagen zur Umweltzone

Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit Datenstand Juni 2016 hervor. Viele Pendler und andere Autofahrer wären betroffen, sollte die Stadt Oldenburg eine Umweltzone einführen. Der Stadtrat Oldenburg jedenfalls hat in seiner Sitzung am Montagabend die Grundlagen für die Einrichtung einer „Grünen Umweltzone“ geschaffen. Die Politik unterstützt damit einen Vorschlag der Verwaltung, diese Maßnahme in den Fortschreibungsentwurf des Luftreinhalteplans (LRP) in Oldenburg aufzunehmen.

Einfahrt nur mit grüner Plakette

Demnach dürften nach der Einrichtung der „Grünen Umweltzone“ nur noch Autos in bestimmte Oldenburger Stadtteile fahren, die mit einer grünen Plakette gekennzeichnet sind. Ausgeschlossen wären damit vor allem ältere Dieselfahrzeuge, die nicht der Abgasnorm Euro 4 entsprechen. Die Einfahrt ohne Plakette oder einer Ausnahmegenehmigung in die ausgewiesene Umweltzone würde mit einem Bußgeld von 80 Euro bestraft. Vor der Umsetzung ist allerdings noch eine öffentliche Beteiligung an der Fortschreibung des LRP in Oldenburg geplant. Wann die Zone tatsächlich kommen könnte, ist ungewiss.

Der Deutsche Städtetag fordert von der neuen Bundesregierung sogar Regelungen für eine „Blaue Zone“. Lediglich Diesel-Fahrzeuge ab Euro 6, Benziner ab Euro 3 und Elektroautos würden diese Plakette bekommen.

2500 pendeln aus der Wesermarsch nach Oldenburg

Die Zahl der Auspendler von der Wesermarsch in andere Kommunen hat die Bundesagentur in ihrer Statistik (Stand Juni 2016) erfasst. Demnach arbeiteten vor gut zwei Jahren 2961 Berufstätige in Bremen. An zweiter Stelle lag Oldenburg: 2491 pendelten aus der Wesermarsch regelmäßig ins benachbarte Oberzentrum. Auch im Ammerland arbeiten viele Wesermärschler: 1051 Berufstätige pendelten dorthin. Der Landkreis Friesland folgt mit 983 Pendlern, dahinter liegt die Stadt Bremerhaven mit 893 Frauen und Männern, die dort einer Beschäftigung nachgehen. In den Landkreis Oldenburg pendelten 727 Berufstätige, nach Delmenhorst fuhren 456, nach Hamburg 331 und nach Wilhelmshaven 228 Männer und Frauen. Auch der Landkreis Cuxhaven ist in der Statistik erwähnt. Mit 205 Pendlern liegt er auf dem zehnten Platz.

1000 pendeln aus Oldenburg in die Wesermarsch

Ihren Arbeitsplatz in der Wesermarsch hatten laut Bundesagentur für Arbeit rund 28.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2016, von ihnen waren 28,1 Prozent Einpendler. Sie kamen überwiegend aus Bremen (1320), der Stadt Oldenburg (945), den Landkreisen Oldenburg (727), Ammerland (631), Cuxhaven (627) und Friesland (570), aus Bremerhaven (515), Osterholz (365), Delmenhorst (291) und Wilhelmshaven (114).