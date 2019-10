Brake Einen Jahresüberschuss von rund 420 000 Euro hat die Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd in ihrem Geschäftsjahr 2018 erzielt. Die Mitglieder der Genossenschaft dürfen sich daher über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von sechs Prozent freuen (etwa 164 000 Euro). Aus dem Bilanzgewinn fließen 125 000 Euro in gesetzliche Rücklagen, rund 131 000 Euro werden für andere Ergebnisrücklagen verwendet. Ein Jahr zuvor waren es 625 800 Euro, die als Jahresüberschuss erzielt wurden, und davor 415 200 Euro (2016) beziehungsweise 408 600 Euro (2015).

Dieses erfreuliche Ergebnis legten am Dienstag die beiden Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd, Christiane Thürlings und Gerd Borchardt, bei der Vertreterversammlung der am 26. Oktober 1899 gegründeten Bank vor. Den Geschäftsbericht 2018 erläuterte Gerd Borchardt im Gast- und Eventhaus Großenmeer.

Zuvor hatten beide Vorstände im Hauptsitz der Genossenschaftsbank an der Weserstraße in Brake die positive Entwicklung vorgestellt. Als Gründe nannten sie unter anderem ein steigendes Kundenkreditgeschäft sowie steigende Kundeneinlagen.

Und die Kunden der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd sparen eifrig. Das Einlagenvolumen hat in den vergangenen vier Jahren stetig zugenommen, und zwar von 167,5 Millionen Euro im Jahr 2015 über 176,4 Millionen Euro (2016) und 185,9 Millionen Euro (2017) auf jetzt 189,4 Millionen Euro. Viele Kunden seien liquide. „Sie suchen nach einer Geldanlage“, merkte Christiane Thürlings dazu an. „Entschuldung ist ein großes Thema“, ergänzte Gerd Borchardt.

Das Kundengesamtvolumen der Bank ist laut Geschäftsbericht ebenfalls gewachsen. Es umfasst neben den bilanzwirksamen Geschäften auch die vermittelten Kredite sowie das Guthaben der Mitglieder und Kunden bei Finanzgruppen-Partnern. Betrug das Kundengesamtvolumen im Jahr 2015 noch 506,9 Millionen Euro, so waren es ein Jahr darauf schon 515,3 Millionen Euro. Im Jahr 2017 wurden 528,7 Millionen Euro verzeichnet, jetzt schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Kundengesamtvolumen von 530,5 Millionen Euro ab.

Stabil ist das Kreditgeschäft: Während 2015 das Volumen hier bei 164,9 Millionen Euro lag, standen 2016 164,2 Millionen zu Buche. Einen Sprung nach oben gab es 2017 mit einem Volumen von 165,2 Millionen Euro. Nun sind es 163,4 Millionen Euro. „Die größte Kreditnehmergruppe sind die Landwirte“, merkte Gerd Borchardt an. Diese hätten mit verschärften Rahmenbedingungen zu kämpfen, was sich auch in der Kreditvergabe niederschlagen würde. Als Beispiele nannte er die massive Trockenheit im vergangenen Jahr und die derzeitige Mäuseplage. Und 2016 war das Jahr der Milchkrise. Damals hätten die Landwirte eine starke Zurückhaltung bei Investitionen gezeigt, betonte Christiane Thürlings, die anmerkte, selbstverständlich auch für andere Kunden da zu sein. Der Fokus liege dabei auf Gewerbetreibende in der Region.

Die Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd ist laut Christiane Thürlings und Gerd Borchardt gut aufgestellt. So würden sich Wertpapiere erholen, die als stille Reserve dienten. Man registriere eine „Wertaufholung an den Börden“, hieß es. Auch verfüge die Bank über „gute Bücher“. Das führe zu mehr Eigenmitteln und versetze die Bank in die Lage, Kreditanfragen mitzufinanzieren.