Glücksspiel in der Wesermarsch: Wenn das Spiel zur Sucht wird

Brake Mitten in der Nacht ist es ruhig auf den Braker Straßen. Abseits der Öffentlichkeit, in den Spielhallen, geht es ordentlich zur Sache. Glücksspiel am Automaten, ein paar Wettscheine in der Hosentasche und nur ein Ziel vor Augen: Endlich mal richtig abkassieren.

Die Chancen mit Glücksspiel reich zu werden, scheinen eher gering zu sein. Und die Spielsüchtigen haben ihr Schicksal irgendwann nicht mehr selbst in der Hand.

• Sechs Spielhallen

„Wir haben in Brake sechs Spielhallen. Alle scheinen gut zu laufen“, sagt Axel Grunwald, Leiter des Braker Ordnungsamts. Zum Hintergrund: Vor einigen Jahren hat die Bundesregierung ein Gesetz veröffentlicht, indem der Abstand zwischen den Spielotheken auf mindestens 100 Meter festgelegt wurde.

Suchtberatungsstelle in Brake Die Suchtberatungsstelle in Brake ist an der Bürgermeister-Müller-Straße 9 in Brake. Die Fachstelle gehört zur Diakonie im Oldenburger Land. Neben Spielsucht werden dort auch andere Suchterkrankungen, wie Alkohol und Drogen, behandelt. Ansprechpartner ist unter anderem Gerd Schütze. Ein kostenloses Erstgespräch ist unter Telefon 04401/4717zu vereinbaren. Mehr Infos: www.suchtberatung-wesermarsch.de

„Wir haben hier aufgrund unserer relativ hohen Anzahl von Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern vorgesehen“, sagt Axel Grunwald. Der Arbeitskreis Spielsucht hat eine Spielhalle für sieben bis acht Tausend Einwohner als groben Richtwert festgelegt. Die Stadt Brake liegt somit bei einer Einwohnerzahl von rund 15 000 weit über dem Richtwert.

Neben den Spielhallen gibt es auch drei Lotto-Toto-Annahmestellen in Brake. Der Zugang zur Spielsucht scheint also einfach zu sein. Jedoch: „Wir achten natürlich auf den Jugendschutz und die Anzahl der Spielautomaten orientiert sich an der Verkaufsfläche“, sagt Axel Grundwald.

Die Genehmigung für eine Spielhalle ist beim Landkreis Wesermarsch einzuholen. Das Thema Spielsucht sei schwer festzustellen. „Spielsüchtige meiden meistens die große Öffentlichkeit. Das soziale Umfeld wird für die Spielsucht aufgegeben“, sagt Gerd Schütze, Diplom-Sozialarbeiter und Suchttherapeut der Diakonie im Oldenburger Land.

• Suchtberatung

Zweimal die Woche arbeitet er in der Fachstelle Sucht in Brake. Seit 30 Jahren arbeitet Gerd Schütze als Psychotherapeut.

Die derzeitige Corona-Pandemie sei für einige Spielsüchtige riskant. „Die soziale Isolation ist für einen Spielsüchtigen gefährlich. Im Homeoffice fehlt die soziale Kontrollfunktion. Der Spielkonsum kann maßlos werden“, sagt Gerd Schütze. Ein Tipp: „Auch im Homeoffice sollten die Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber eingehalten werden. Der Spielsüchtige sollte arbeiten wie im Betrieb, also die Arbeitszeiten und Pausen einhalten“, sagt der Suchttherapeut. Für den Weg raus der Spielsucht sei Einsicht der erste Schritt. „Spielsucht ist nicht heilbar.

Der Stillstand und die Spielfreiheit ist das Ziel, an dem wir arbeiten“, sagt er. Für Süchtige ist also dringend zu empfehlen, sich an eine zuständige Suchtberatungsstelle zu wenden, damit ihnen geholfen wird.