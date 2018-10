Brake Die „Golzwarder Spange“, eine neue Tangente als Hafenzubringer für den Schwerlastverkehr, ist seit vielen Jahren in der Diskussion. Zuletzt beklagten Rolf Schröder von der Bürgerinitiative Boitwarden und Wilfried Albers von der Bürgerinitiative Golzwarden (die NWZ berichtete), dass die Stadtverwaltung die Pläne wohl ad acta legen wolle. Diese Vermutung und andere Aussagen der beiden BI-Sprecher in einem NWZ-Artikel wies jetzt Brakes Bürgermeister Michael Kurz „aufs Schärfste zurück“ und stellte sich schützend vor seinen Bauamtsleiter Rainer Hinrichs.

Von einem guten, einvernehmlichen und konstruktiven Gespräch mit Rolf Schröder (Vorsitzender der BI Boitwarden) und Wilfried Albers (Sprecher der BI Golzwarden) sprach Michael Kurz. „Sie haben Verständnis für unsere Lage und so, wie wir handeln.“ Gleichzeitig widersprach er den Aussagen der beiden Befürworter einer neuen Hafenanbindung. „Wir scheuen uns hier vor keiner Arbeit und wollen eine Planung in der Tasche haben. Wir müssen uns jedoch an rechtliche Vorgaben und Gesetze und an die Fakten halten“, so der Verwaltungschef.

Michael Kurz machte deutlich, dass die Bürgerinitiativen keinesfalls von Anfang an betrogen worden seien, wie behauptet. Im Gegenteil: Vielmehr seien sie immer auf dem Laufenden gehalten worden. Die Stadt habe die Nordvariante in der Planung, die aber durch ein FFH-Gebiete führe. FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensraumtypen dienen.

Es sei Wille der Stadt, der Politik und des Hafens, einen Zubringer zu realisieren, auch wenn die Schritte langfristig angelegt seien. Lösungsmöglichkeiten für eine Umsetzung müssten gefunden werden, so der Bürgermeister. „Ich will sie, alle anderen auch.“ Doch zurzeit gebe es keinen einzigen Fördertopf für ein solches Vorhaben, so Rainer Hinrichs dazu. Die gewünschte neue Hafenanbindung sei eine gemeindliche Straße, Fördermittel stünden daher nicht zur Verfügung. Und die in den Raum geworfenen Kosten von acht Millionen Euro seien hinfällig. Es würde deutlich teurer. Grobe Schätzungen gingen mittlerweile von 17 Millionen Euro für eine neue Hafenanbindung aus, so der Bürgermeister.

„Wir arbeiten weiter im Interesse der Stadt und des Hafens daran, dass es einen separaten Zubringer gibt“, sagte Michael Kurz. Die A 20 ist nach seinen Worten eine Hoffnung, doch noch an Fördergelder zu kommen, um den Plan zu verwirklichen. Und so hofft man darauf, dass sich die Hafenverkehre ändern und sich mehr zum Norden hin verlagern, sollte die Autobahn mit einer Anschlussstelle am Wesertunnel gebaut werden.