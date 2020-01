Grüne: Mäuseplage thematisieren

Brake Die Mäuseplage in der Wesermarsch und die Stärkung des Grünlandes will die Grünen-Fraktion im Kreistag im nächsten Landwirtschaftsausschuss zum Thema machen. Der Ausschuss für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt tagt das nächste Mal am 25. Februar, 16.30 Uhr, im Kreishaus.

Nach der Trockenheit 2017, den Dürrejahren 2018 und 2019 seien Betriebe durch die Mäuseplage an der Belastungsgrenze, betont Christina-Johanne Schröder. „Die Massenausbreitung wird durch die Trockenheit der letzten Jahre und den milden Winter stark begünstigt.“

Die Grünen beantragen, einen Experten des Grünlandzentrums zu dem Tagesordnungspunkt einzuladen. Er soll informieren, wie die Grünlandbetriebe in Hinblick auf Klimawandel und Betriebsökonomie gestärkt werden können.