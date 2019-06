Brake Ungeachtet der grundsätzlichen Einigung der Großen Koalition in Berlin hat der Braker Stadtrat einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der der Bundestag aufgefordert wird, die Grundsteuerreform umgehend auf den Weg zu bringen. Die Grundsteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Kommunen. Und diese befürchten nun finanzielle Einbußen. Die inhaltliche Diskussion über das Thema hatte einige Tage zuvor im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stattgefunden. „Wir müssen ein Zeichen setzen,“ hatte Brakes Kämmerer Torsten Tschigor dort betont. Das Thema brenne allen unter den Nägeln. Im Schulterschluss mit allen Kommunen wolle man das Problem deutlich machen.

Die Resolution 1. Der Rat der Stadt Brake fordert die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag auf, unverzüglich eine Reform der Grundsteuer zu beschließen. 2. Sollte die Reform der Grundsteuer auf Bundesebene scheitern beziehungsweise bis Ende Juli 2019 keine Befassung des Bundeskabinetts mit einem Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer erfolgt sein, fordert der Rat der Stadt der Stadt Brake die Niedersächsische Landesregierung auf, eine Landesregelung auf den Weg zu bringen. Nur so kann bei weiterer Untätigkeit des Bundes der Bankrott vieler Kommunen in Niedersachsen verhindert werden. 3. Der Rat der Stadt Brake sichert den Bürgern zu, dass die Umstellung auf ein neues Grundsteuersystem nicht genutzt wird, um sie in ihrer Gesamtheit mit höheren Abgaben zu belasten.

Wegen der Grundsteuerreform, die bis Ende des Jahres vom Bund beschlossen und ab 2025 wirksam werden soll, werde es sicherlich Veränderungen geben, führte Torsten Tschigor weiter aus. Er sprach von jährlichen Einnahmen für die Stadt in Höhe von rund 2,96 Millionen Euro. Die Beiträge der Bürger würden sich durch die Reform eventuell etwas verändern. In Einzelfällen könnte es zu Steuererhöhungen kommen, aber auch zu geringeren Steuerzahlungen. Dies sei unvermeidlich, wenn die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig festgestellte gleichheitswidrige Bewertung von Grundstücken beseitigt werden muss.

Torsten Tschigor betonte, dass die Umstellung auf ein neues Grundsteuersystem nicht genutzt werde, um die Bürger insgesamt mit höheren Abgaben zu belasten. Der Grundsteuerhebesatz werde gegebenenfalls dann nur so weit angepasst, dass die Grundsteuereinnahmen für die Stadt insgesamt nicht stiegen. Die Ausschussmitglieder machten deutlich, dass sie auch nach der Grundsteuerreform Einnahmen in Höhe von rund 2,96 Millionen Euro erwarten würden.

Sollte es auf Bundesebene nicht gelingen, die Grundsteuerreform bis zum Jahresende zu verabschieden, fallen in den niedersächsischen Kommunen Einnahmen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro jährlich aus. Dies entspricht rund einem Drittel der Zuweisungsmasse des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen. Für die Stadt Brake würde dies einen Einnahmeausfall von jährlich rund 2,96 Millionen Euro bedeuten. Dieser Einnahmeausfall entspräche rund zwölf Prozent der Gesamteinnahmen der Stadt. Es sei für die Stadt Brake dramatisch, wenn die Steuer wegfallen sollte, merkte Bürgermeister Michael Kurz an.