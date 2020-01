Putenoberkeule mit Gemüse

Die Zutaten: eine Putenoberkeule, Zwiebeln, Zucchini, Möhren, Tomaten, Salz, Pfeffer, etwas Wasser, Reis oder Kartoffeln – eine Putenoberkeule reicht für etwa drei Portionen

Die Zubereitung: Antje Petersen würzt die Putenoberkeule mit Salz und Pfeffer und legt sie in eine Auflaufform mit etwas Wasser. Das Fleisch kommt bei 160 Grad Celsius (Umluft) für etwa eine halbe Stunde in den Ofen. In der Zwischenzeit werden Zwiebeln, Zucchini, Möhren und Tomaten gewaschen, geputzt, in Stücke geschnitten und gewürzt. Ist das Fleisch eine halbe Stunde im Ofen, wird das Gemüse hinzugefügt. Dann alles eine weitere Dreiviertelstunde im Ofen garen. Zwischendurch sollte das Fleisch gewendet werden. Das Gemüse sorgt für tollen Sud, der als Soße dient. Antje Petersen serviert zu dem Fleisch gerne Kartoffeln oder Reis und Gemüse wie Blumenkohl.