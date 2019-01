Brake Die Feuerwehr hat ihre Unterstützung schon zugesagt. Auch der Bürgermeister hat sein Okay bereits gegeben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, das ist aber das Wichtigste: Frost.

„Was wir brauchen, ist jetzt scharfer Ostwind und einige Tage strengen Dauerfrost“, meint Arp Hellmers. „Westwind und null Grad helfen uns nicht weiter. Wenn wir 14 Tage Frost haben, wird’s herrlich, wenn nicht ...“

Warum der Landwirt auf möglichst tiefe Temperaturen hofft: Er will endlich mal wieder Schlittschuh laufen. So wie früher: „Als Kinder sind wir hier jeden Winter auf den zugefrorenen Gräben Schlittschuh gelaufen und haben Eishockey gespielt“, erzählt er und zeigt auf die rund fünf Meter breite Graft direkt am Hof.

Dieses Erlebnis möchte er möglichst vielen Brakern ermöglichen. Und das ohne die Gefahr, im Eis einzubrechen: Auf einer rund 8000 Quadratmeter großen Weide direkt gegenüber seiner Hofstelle an der Schmalenflether Straße 10 in Golzwarden soll eine Eislauffläche entstehen. Die Freiwillige Feuerwehr Golzwarden ist bereits mit im Boot und hat das Fluten der Fläche zugesagt. Das Wasser soll aus einem Graben direkt an der Weide kommen. Zwischen sechs und zehn Zentimeter sollen es werden. Und auch Bürgermeister Michael Kurz habe die Erlaubnis erteilt, berichtet der umtriebige Landwirt, der seit drei Jahren auch die „Norddeutsche Meisterschaft im Weihnachtsbaumweitwurf“ veranstaltet. Was noch fehlt, ist die Zustimmung für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Schmalenflether Straße. Die sollen Nutzer der Eislauffläche möglichst gefahrlos überqueren können, denn auf seinem Hof ist auch ein kleiner Ausschank geplant. Die Schlittschuhläufer will Hellmers um eine Spende bitten. Der Erlös soll dann einer guten Sache zugute kommen, vielleicht der hilfreichen Ortswehr.

Wann das Eislaufvergnügen starten kann, ist ebenso offen wie seine Dauer. Nur eins hat der Landwirt im Blick: Einen Monat oder länger sollte das Wasser nicht auf der Fläche stehen bleiben, das wäre schlecht für das nach dem Planieren erst in diesem Sommer ausgesäte Gras.

Und wenn der Frost ganz ausbleiben sollte? „Irgendwann wird es dazu kommen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes.“