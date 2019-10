Brake Gute Ergebnisse im Jahr 2018 und so gut wie kein Leerstand: Rainer Gallasch, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch, ist zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr. „Wir haben so gut wie keinen Leerstand in unseren Mietwohnungen“, sagte er jetzt bei einem Pressegespräch zum Jahresergebnis des Wohnungsbauunternehmens, das sich aus Wohnungsbau Wesermarsch und Braker Wohnungsbau zusammensetzt.

Millionen investiert

„Über sieben Millionen Euro haben wir in den eigenen Wohnungsbestand investiert“, sagte Rainer Gallasch. „In den vergangenen Jahren konnten wir so 90 Prozent unserer Immobilien energetisch auf den neuesten Stand bringen und modernisieren“, erklärte er weiter. „Die Ansprüche der Mieter sind gestiegen.“

Auch die Kommunen seien froh über das Angebot der Wohnungsbau Wesermarsch. „Mit einem Durchschnittspreis von 4,69 Euro pro Quadratmeter und öffentlich geförderten Wohnungen bieten wir niedrige Mieten an. Wir investieren in den Gemeinden“, sagte Rainer Galllasch.

Gesellschafter zufrieden

Die Gesellschafter der Wohnungsbau Wesermarsch – das sind unter anderem Kommunen im Landkreis, Banken und der OOWV – bekamen vier Prozent Dividendenausschüttung. „Unser Ziel sind nicht hohe Zinserträge, sondern etwas für den Wohnungsmarkt vor Ort zu tun“, erklärte Wolf Rosenhagen, Vertreter der Gemeinde Lemwerder.

In den nächsten Jahren will die Wohnungsbau Wesermarsch ihr Angebot wieder ausbauen. Geplant sind: • im Jahr 2020 sechs öffentlich geförderte Wohnungen in Berne;• die Erweiterung des Studentenwohnheims in Elsfleth• ein Baugebiet für Einfamilienhäuser in Brake;• zwölf Eigentumswohnungen in Lemwerder;• sechs Mietwohnungen in Lemwerder;• zwölf Mietwohnungen in Brake;• der Endausbau der Baugebiete in Lemwerder, Eckfleth, Brake und Rodenkirchen.

„Wir sind immer auf der Suche nach Bauland“, sagte Hans Joachim Beckmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch. 2018 wurden 24 unbebaute Grundstücke verkauft, im Moment habe man keine Grundstücke im Angebot.