Frage: Brake ist jetzt „HyExpert“ in Sachen Wasserstoff. Wie geht es jetzt weiter?

Michael Kurz: Richtig! Brake ist jetzt Wasserstoffregion in Deutschland. Das ist schon eine kleine Sensation. Wenn man sich die anderen Fördergebiete ansieht, ist Brake mit Abstand die kleinste Stadt. Wir spielen jetzt im Konzert der Großen mit, die sich überwiegend aus Metropolregionen, Landkreisen und Großstädten zusammensetzt. Wir warten nun auf den Bescheid zum Fördermittelabruf. Anschließend werden wir die „Spielregeln“ in der Zusammenarbeit der Projektpartner entwerfen und anschließend an die Arbeit gehen. Wir haben keine ganz große Eile, denn der Förderzeitraum beginnt erst am 1. April und endet 15 Monate später.

Frage: Was genau ist Ziel des Projektes „H2brakeCO 2 “?

Michael Kurz: Alleine der Projektname beschreibt sinnbildlich das Ziel. H2 (Wasserstoff) Brake (aus dem Englischen übersetzt „bremst“) CO 2 . Wir wollen mit unserer Konzeption dazu beitragen, dass der CO 2 -Ausstoß deutlich gemindert wird. Ausgehend vom diesem Einsparpotenzial von CO 2 in Transport und Logistik durch den Umstieg auf Wasserstoff-Technologie, wollen wir ein Gesamtkonzept zu der Integration einer Wasserstoff-Infrastruktur in der Stadt Brake und der umliegenden Metropolregion Nordwest erstellen.

Der Fokus liegt dabei auf Hafen- und Logistikprozesse unter Einbezug der Digitalisierung. Hierbei sollen von der Herstellung des Wasserstoffs mittels erneuerbarer Energien über die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Anwendung in der Schifffahrt, den unterschiedlichsten Transportträgern auf der Straße und als Landstromversorgung verschiedene Wirtschaftszweige des Untersuchungsgebiets Brake und der gesamten Metropolregion involviert und ausgebaut werden. Mit dieser Konzeption kann die Stadt Brake als Blaupause für eine Bremse der kohlenstoffbasierten Transportwirtschaft fungieren und trägt im Sinne einer „smarten Logistik“ zu der nachhaltigen Gestaltung von Hafen- und Logistikprozessen bei.

Frage: Was erwarten Sie sich für die Stadt von dem Erfolg im Wettbewerb neben 300 000 Euro Förderung?

Michael Kurz: Ich erwarte eine schlüssige Gesamtkonzeption, die nicht nur auf Papier gedruckt im Nachhinein irgendwo in einer Schublade verschwindet, sondern ganz konkrete Umsetzungsvorschläge. Zudem hoffe ich auf eine Anschlussfördermaßnahme, um unsere Konzeption auch praktisch umzusetzen. Aber auch so bin ich guter Dinge, dass der Umsetzungsprozess angeschoben werden kann. Schon jetzt melden sich Interessenten, die konkrete Umsetzungspläne haben. Mein langfristiges Ziel ist es, das wir in unserer Stadt zukünftig möglichst CO 2 -frei leben können. Unser Erfolg im Bereich „HyExpert“ zeigt, dass es auch ohne Anträge aus dem politischen Raum geht. Wir müssen nur „machen“ – und das haben wir gezeigt.

Frage: Apropos Finanzen: Wen haben Sie neben dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur noch mit im Boot?

Michael Kurz: In Sachen Finanzen haben wir zunächst nur das Bundesministerium im Boot. Da es sich um eine 100-Prozent-Förderung handelt, ist das für die Konzeptionserstellung auch ausreichend. Weitere Projektpartner aus Brake sind die Firmen J. Müller, L.I.T, N-Ports und der OOVW. Sehr wichtige Projektpartner, die auch bei der Konzeptionserstellung helfen, sind Prof. Dr.-Ing. Wagner vom Berg mit seiner Firma Cosmo UG, die Firma THHIMA GmbH & Co. KG, die Firma ANLEG, die Firma Ad.Vis sowie die Vereine Automotiv NordWest und H2BX.

Frage: Womit konnte Brake im bundesweiten Wettstreit überzeugen?

Michael Kurz: Ich glaube, wir konnten damit überzeugen, dass wir Hafen- und Logistikprozesse untersuchen. Deutschland hat viele Häfen, nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland und ist zudem Transitland von zigtausenden LKW der Transportbranche. Allein in unserem Stadtbereich gibt es weit über 200 000 LKW-Fahrten. Hier liegen vielfältige Möglichkeiten zur CO 2 -Reduktion. Das wollen wir mit unserer Konzeption aufzeigen und auch als Blaupause für weitere Regionen dienen. Das muss nachhaltig überzeugt haben.

Frage: Auch die EWE wurde für eine noch deutlich höher dotierte Förderung ausgewählt. Wie kann Brake vielleicht auch davon noch profitieren?

Michael Kurz: Die EWE hat gemeinsam mit der Metropolregion Nordwest im Förderbereich HyPerformer eine Förderung von 20 Millionen Euro erhalten. Ein toller Erfolg, zu dem ich gratuliere. Aber auch der Landkreis Osterholz-Scharmbeck und der Landkreis Emsland haben, wie wir, im Bereich HyExpert eine Förderung erhalten. Das zeigt aus meiner Sicht, dass wir im Nordwesten in Sachen Wasserstoff deutlich die Nase vorn haben. Für alle Projekte ist es sehr von Vorteil, wenn wir zusammenarbeiten. Das wird auch geschehen. Jeder kann von jedem profitieren. Mit der EWE hatte ich schon entsprechend Kontakt und auch zum Landkreis Osterholz. In ersten Quartal des neuen Jahres werden wir sehen, wie sich eine Zusammenarbeit konkret gestalten lässt.

