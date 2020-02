Brake Man wolle zeigen, dass mit Ein-Euro-Jobs etwas entstehen kann, was im wahrsten Sinne des Wortes tragbar ist, sagt Bernd Bhattacharyya-Wiegmann vom Jobcenter Brake. Im Erdgeschoss des Jobcenter an der Weserstraße werden in drei Aushangkästen Patchworkdecken, Kissen, Hemden und Blusen ausgestellt. Wo sonst seitenlange Ausführungen zum Sozialgesetzbuch und andere Verordnungen aushingen, sind jetzt Gebrauchsgegenstände zu sehen, die Langzeitarbeitslose in dem Projekt „Tragbare Fantasie – Upcycling in der Kleiderkammer“ angefertigt haben. „Kolleginnen und Kollegen finden das positiv, Kunden bleiben vor den Schaukästen stehen und sehen sich das an“, freut sich Fallmanager Bhattacharyya-Wiegmann.

„Es ist bunt und sieht toll aus“, bestätigt Jobcenter-Geschäftsführer Eike Bohlmann. Mit neuen LED-Leuchten ausgestattet, werden die Werkstücke aus dem gemeinsamen Projekt von Jobcenter und dem Kreisverband Wesermarsch des Deutschen Roten Kreuz ins rechte Licht gerückt.

In dem Projekt arbeiten derzeit acht Langzeitarbeitslose Rohstoffe aus den DRK-Kleiderkammern in Nordenham und Brake in neue Kleidungsstücke um. Die Frauen aus Deutschland, Syrien, Polen und dem Iran werden an drei Tagen in der Woche in Nordenham und an zwei Tagen in Brake in das Ändern von vorhandener Kleidung auf andere Größen, das richtige Maßnehmen und das Umsetzen von kreativen Ideen von Schneiderin Iris Tanzen unterwiesen.

Bedürftige, die regelmäßig die DRK-Kleiderkammern aufsuchen, können sich Kleidung aussuchen und in der Schneiderstube abgeben. Die Lehrgangsteilnehmerinnen machen nach den Wünschen der Kunden daraus etwas Neues.

Teilnehmen können an diesem Projekt Männer und Frauen, die Arbeitslosengeld II beziehen. Sie können sich dafür bei ihren Arbeitsvermittlern anmelden, die ihre Kundschaft aber auch aktiv ansprechen. Wesentliches Ziel dieser Maßnahme „Arbeitsgelegenheit“ ist, soziale Kontakte zu fördern und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu helfen, ihre Tage durch regelmäßige Arbeit wieder zu strukturieren. Sie bekommen für die Arbeit eine Aufwandsentschädigung von 1,10 Euro pro Stunde und die Fahrtkostenerstattung.

Das Projekt ist mit acht Teilnehmerinnen „im Moment voll“, berichtete DRK-Kreisgeschäftsführer Peter Deyle. Zwei Personen hat das DRK in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen, wahrscheinlich komme demnächst eine weitere Mitarbeiterin hinzu.

Auch das Jobcenter hatte eine erfreuliche Mitteilung: Die bis zum 14. März 2020 befristete Maßnahme wurde um eine Jahr verlängert.