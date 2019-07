Brake Seite an Seite, Stein für Stein haben Edith und Karl Marzfeld ihr erstes Haus gemeinsam gebaut. Dort sind sie damals selbst eingezogen. Viele weitere Häuser sollten folgen. Denn schließlich war das Eigenheim der Beginn der nun 50-jährigen Geschichte der Braker Baufirma Marzfeld.

„Richtfest haben wir noch vor der Hochzeit gefeiert“, erinnert sich der Senior, der die Leitung der Firma Anfang 2003 nach dem Tod seiner Frau an den gemeinsamen Sohn Ulf übergab. Heute heißt die Firma Ulf Marzfeld Baugesellschaft, für deren 50-jähriges Bestehen Senior und Junior nun gemeinsam eine Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch entgegennahmen.

Die Arbeit beherrscht

Edith Marzfeld sei die eigentliche Chefin im Betrieb gewesen, erinnert sich Stephan Hayen, Obermeister der Innung des Bauhandwerks, schmunzelnd. Sie habe, obwohl sie selbst keine gelernte Fachkraft war, ihre Arbeit beherrscht und manchem auf dem Bau erklärt, wie was zu machen ist. Edith Marzfeld habe sich immer auch für Frauen im Handwerk stark gemacht und sei lange Zeit Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk in der Wesermarsch gewesen. Dem gemeinsamen Betrieb kam die betriebswirtschaftliche Ausbildung von Edith Marzfeld zugute, Karl Marzfeld hatte in Tossens seine Maurerlehre absolviert und später die Meisterschule erfolgreich beendet: die besten Voraussetzungen für eine solide Entwicklung der Baufirma.

Selbstverständlich sei so ein 50-jähriges Jubiläum aber nicht, sagt Thomas Sturm, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch: „Im Mittelstand ist das eine Besonderheit. Heute sind die Auftragsbücher voll und die Betriebe finden eher keine Fachkräfte, vorher war es andersherum.“ Acht Mitarbeiter haben bei Marzfeld in Spitzenzeiten gearbeitet. „Heute sind wir zu dritt. Mir ist es wichtig, ein enges Team zu schmieden. Ich will auch selbst vor Ort sein, um immer Qualität liefern zu können“, sagt Ulf Marzfeld.

Neubauten werden von Marzfeld und seinem Team ebenso verwirklicht wie Altbausanierungen, wobei dem Chef Letztere am liebsten sind: „Da macht die Individualität den Reiz aus. Man muss immer Ideen haben und muss selbst mitdenken.“ An Arbeit und Aufträgen mangele es der Firma nicht, gutes Personal zu finden sei derzeit aber wirklich schwierig. Aus der Ausbildung hat sich Ulf Marzfeld seit einigen Jahren zurückgezogen. Nicht, weil er nicht ausbilden will, sondern weil die letzten vier Azubis weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Ein Problem, das Thomas Sturm und Stephan Hayen nur zu gut kennen. Sturm spricht von einer Entfremdung vom Handwerk bei jungen Leuten, ja schon im Kindesalter würde handwerkliches Spielen keine Rolle mehr einnehmen. „Und das Angebot auf dem Jobmarkt ist riesig, da wird der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Jeder sollte sich handwerklich betätigen.“ Ausbildungswillige könnten auch jetzt noch in allen Bereichen des Handwerks Ausbildungsplätze für diesen Sommer finden, weiß Hayen. Das Handwerk aber als beruflichen Notnagel zu betrachten, weil kein anderer Job gefunden wurde, hält er für einen fatalen Fehler. Er hofft, dass der Nachwuchs die Attraktivität des Handwerks wieder entdecke.

Ausbildung kostet Geld

Und der Obermeister der Innung des Bauhandwerks will, dass sich die Ausbildung auch für die Betriebe besser auszahle: „Jede Ausbildung kostet die Firma mindestens 20 000 Euro. Und dann sind die Gesellen nach der Ausbildung weg. Das lohnt sich nicht.“ Ob nun in Gestalt einer Ablöseprämie, die ein neuer Arbeitgeber an den Ausbildungsbetrieb zahlen müsste, oder in Form von steuerlichen Erleichterungen: Ausbildungsbetriebe müssten unterstützt werden, sind sich Hayen und Sturm einig.