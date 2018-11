Brake Ein wenig aufgeregt ist Gabriele „Gabi“ Bielefeld schon. Gleich sind ihre Kaninchen an der Reihe und werden von Preisrichter Rolf Frerichs ganz genau unter die Lupe genommen. Vorbereitet auf den großen Tag hat sie ihre Lohkaninchen gut. Das dunkle Oberfell ist gepflegt und glänzt, die typische lohfarbene (rotgelbe) Unterseite kommt schön zur Geltung, die Krallen sind geschnitten.

„Genau so soll es sein“, findet auch Rolf Frerichs, der fachmännisch das Fell, die Augenringe und Naseneinfassungen der Tiere begutachtet. Seit 1984 ist der Delmenhorster bereits Preisrichter für Rassekaninchenschauen, war deswegen sogar bereits in Dänemark. Dieses Mal nimmt er seine Pflichten bei der Ortsschau des Rassekaninchenzuchtvereins J 1 in Brake wahr. Und dabei ist er ganz genau. Von insgesamt 129 Kaninchen von 13 Züchtern und einer Jungzüchterin hat er sich dieses Mal unter anderem auf die Lohkaninchen spezialisiert. „Wir schauen nach Gewicht, Körperbau, Fellhaar, der Kopf- und Rumpfzeichnung, Farbe und natürlich dem Pflegezustand. Die Kaninchen müssen tipptopp in Schuss sein. Dazu gehört auch die Impfung“, erklärt der Fachmann. Sein Kollege Manfred Gebauer sieht sich hingegen die sehr selten gewordenen und als gefährdet geltenden Angorakaninchen genauer an. Auch hier hat Gabi Bielefeld ein Auge drauf. Ihr Mann Enno, durch den sie zur Kaninchenzucht kam, ist in der Angorazucht aktiv.

Sind die Langohren besonders schön und gepflegt, ruft Rolf Frerichs seinen Kollegen zu sich. „Wenn ein Kaninchen eine hohe Punktzahl erreicht, muss ein zweiter Preisrichter dazu kommen und auch einen Blick auf das Tier werfen“, weiß Züchterin Bielefeld. Bei maximal 100 möglichen Punkten gelten Punktzahlen ab 97 als hoch. Solche Tiere erhalten die Bezeichnung „v-Tier“. Sie gelten somit als „vorzüglich“. „100 Punkte zu bekommen, ist eigentlich nicht möglich. Das Höchste, was ich bisher vergeben habe, waren 98,5 Punkte. Und das ist schon sehr selten“, so Frerichs.

Gleiches funktioniert auch anders herum. Weist ein Kaninchen zu viele Makel auf, erhält es den Status „n.b.“, der für „nicht befriedigend“ steht. Auch dieser muss von zwei Preisrichtern vergeben werden. Makel können unter anderem eine Wamme, also ein Doppelkinn, sein oder ein zu dünnes, glanzloses Fell. „Wenn die Tiere schon älter sind, berücksichtigen wir das aber auch bei unserer Bewertung und machen Zugeständnisse. Das ist wie bei Menschen, die werden im Alter auch nicht unbedingt schöner“, scherzt Rolf Frerichs.

Gabi Bielefeld, die ihre Lohkaninchen überwiegend Mucki nennt, wie sie lachend erzählt, hat allerdings Glück. Eines ihrer Tiere erhält eine besonders hohe Punktzahl: 97,5. Hörbar zieht sie die Luft ein und auch die umstehenden Züchter nicken anerkennend. Damit hat sie gute Chancen, einen der vorderen Plätze der Rassezuchtschau zu belegen. Als mögliche Preise winken dabei Pokale, aber auch Sachpreise, wie sie weiß.

Bis feststeht, wer die Preisrichter mit seinen Langohren tatsächlich überzeugen konnte, müssen sich die Züchter allerdings noch bis Samstag, 3. November, gedulden. Erst dann werden die Gewinner bekanntgegeben. Der erste Platz und Vereinsmeistertitel geht an den Züchter mit den sechs bestbewertetsten Kaninchen. Wer die Ehrungen nicht verpassen will und gerne flauschige Kaninchen bestaunt, ist dazu am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in die Ausstellungshalle der Rassegeflügelzüchter, Klaus-Müller-Straße, eingeladen. Der Eintritt ist frei.