Brake Die zugegeben nicht repräsentative Umfrage im Kollegenkreis brachte ein eindeutiges Ergebnis: BRA KE ist das häufigste Kennzeichen im Landkreis Wesermarsch – welches denn sonst. So richtig lustige Wortspiele, die andere Städte- und Kreis-Kürzel zulassen (MÜ LL in Mühldorf am Inn, FL OH in Flensburg oder BI ER in Bielefeld), sind mit BRA kaum drin – möglich sind immerhin BRA ND, BRA UN, BRA UT oder für ganz Schlaue BRA IN.

„BRA KE wird als Kennzeichen durchaus gewünscht“, weiß Jacqueline Giehl, Leiterin der Zulassungsstelle des Landkreises Wesermarsch. „Hierbei ist die Nachfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Brake größer als bei den Bürgern aus den anderen Gemeinden. Da ist die Nachfrage nach dieser Kombination nicht sehr groß.“

Größer sei die Nachfrage als Wunschkennzeichen bei den eigenen Initialen oder wichtigen Daten im Leben des Fahrzeughalters wie z. B. Geburtstag (eigener sowie der der Kinder), Hochzeitstag oder Kennlerndatum, so Giehl weiter. Einige Fahrzeughalter haben auch die PS-Angabe des Fahrzeugs oder aber die Modellreihe als Wunschkennzeichen. Ebenso sind die Schnapszahlen sehr gefragt. Dabei kommt es aber darauf an, ob es sich um PKW und Motorräder oder aber um einen Anhänger handelt, da die Wunschkennzeichen häufig nur beim PKW und Motorrad gefragt sind. „Den Wunsch nach einem personalisierten Kennzeichen hat der Großteil der Fahrzeughalter“, schildert Giehl.

Reservierte Buchstaben

Doch wie sieht es mit der Reihenfolge aus? Ziemlich unspektakulär: 1. Platz BRA B mit aktuell (Stand: 18. Januar) 636 vergebenen Kombinationen. Auf den weiteren Plätzen folgen BRA S (624) und BRA L (607). BRA KE kann da nicht mithalten, ist aber immerhin 498 Mal vergeben worden. Im Groben kann man sagen, dass die Kennzeichen mit nur einem Buchstaben häufiger vergeben sind, als die Kennzeichen mit zwei Buchstaben.

Es gibt auch einige Buchstaben, die nicht an Privatleute ausgegeben werden. So sind die Buchstaben F, K und P mit jeweils vier Ziffern für Fahrzeuge von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei reserviert.

Keine NS-Abkürzungen

Und noch ein paar Regeln gibt es bei der Kennzeichenwahl. Denn nicht alles ist erlaubt, was möglich ist. So weist Jacqueline Giehl darauf hin, dass nach § 8 Abs. 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorgeschrieben ist, dass die Kennzeichenkombination nicht gegen die guten Sitten verstoßen darf. Bundesweit sind somit Kennzeichenkombinationen mit KZ, HJ, NS, SA und SS gesperrt – sämtlich Abkürzungen aus der Zeit des Nationalsozialismus’. Aber Zahlenkombinationen, die mit einer „0“ beginnen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Der Agent 007 muss also auf sein eigenes Kennzeichen verzichten.

Seit dem Oktober 2017 dürfen Oldtimer-Fahrzeuge, auch gleichzeitig für einen Saisonzeitraum zugelassen werden, so dass hinter der Kombination ein H und der Saison-Zeitraum stehen kann. Dies war vorher nicht zusammen möglich. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass eine kürzere Kennzeichenkombination (dreistellig) zu nehmen ist.

Grundsätzlich gibt es im Landkreis Wesermarsch die Kombinationen ein Buchstabe mit drei oder vier Ziffern sowie zwei Buchstaben mit zwei oder drei Ziffern.

Bei einem Umzug von außerhalb in den Landkreis Wesermarsch ist es möglich, dass bei einem bereits zugelassenen Fahrzeug das auswärtige Kennzeichen behalten wird. Sobald aber ein anderes Auto zugelassen werden soll, ist dies nicht mit dem auswärtigen Kennzeichen möglich.

52.412 PKW zugelassen

Apropos Zulassung: Im Landkreis waren zum 31. Dezember vergangenen Jahres insgesamt 81.515 Fahrzeuge zugelassen: 52.412 Personenwagen, 4486 Motorräder (darunter auch Krafträder und Roller) sowie 3607 Lastwagen, 4392 Zugmaschinen (in der Regel Trecker) sowie 15.615 Anhänger.