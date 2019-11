Brake Eine Hausgründung erschütterungsarm in den Untergrund zu bekommen, ist eine Aufgabe für Christoffer Buss. Der 26-Jährige hat Spezialtiefbau bei der Firma Thade Gerdes in Norden gelernt und kennt sich aus mit schwierigen Bodenverhältnissen. Am Montag steht er auf der Baustelle bei der Grundschule in Golzwarden. Sein Wissen ist hier gefragt: „Wir setzen Bohrpfähle“, sagt er. Gerammt werde nicht.

Die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte Golzwarden haben begonnen. Mit einer sogenannten Drucksondierung war zunächst die Bodenbeschaffenheit untersucht worden. Danach fiel laut Kolonnenführer Oliver Meinen (34) die Entscheidung, insgesamt 35 Bohrpfähle in eine Tiefe von 23,50 Meter zu treiben. Mit der am Montag angelaufenen Tiefgründung des Kindertagesstätten-Neubaus nimmt das Projekt nun Fahrt auf.

Am Montagvormittag wurde die Baustahlarmierung für die Hohlbohrschnecken angeliefert. Auf dem Baugelände neben der Raiffeisenstraße lagern bereits die Hohlbohrschnecken mit einem Durchmesser von 42 Zentimetern, die in den Boden gebohrt werden. An der Spitze ist das hohle Bohrgestänge mit einem sogenannten Verlustdeckel versehen, der im Untergrund bleibt, wenn man das Gestänge wieder herauszieht. Dann ruht darauf ein schwerer Pfeiler aus Stahlbeton.

Das System hat sich seit vielen Jahren bewährt. In die aufeinandergesteckten Hohlbohrschnecken, in denen sich das Stahlgeflecht befindet, wird kontinuierlich der Beton gegossen. Die Hohlbohrschnecken sind quasi die Form für die späteren Betonpfähle. „Es dürfen sich keine Einschlüsse bilden, daher gießen wir unter erhöhtem Druck“, so Oliver Meinen, der wie Christoffer Buss für die Tiefgründung etwa 14 Tage einplant. „Genau können wir das natürlich nicht voraussagen“, so Christoffer Buss.

Der Neubau der Kindertagesstätte ist mit rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Neben der Theodor-Dirks-Grundschule sollen eine Kindergartengruppe für drei- bis sechsjährige Mädchen und Jungen, eine Integrationsgruppe mit 18 Plätzen sowie eine Krippe für 15 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren errichtet werden. Das Gebäude entsteht auf einer Fläche von 650 Quadratmetern.

Um das Baufeld für die Arbeiten herzurichten, musste ein Teil des Spielplatzes verlegt werden. Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Kindertagesstätten merkte Fachbereichsleiter Uwe Schubert an, dass sich Eltern beklagt hätten, dass Kinder den Spielplatz das ganze nächste Jahr über nicht nutzen könnten wegen der Bauarbeiten. Das alles sei bereits im Frühsommer mit der Schulleitung und dem Schulbeirat besprochen worden, so Uwe Schubert. CDU-Ratsherr Hans-Dieter Beck riet zu einem Gespräch mit Bauamt, Schulleitung und Eltern, das nun möglichst im Januar stattfinden soll.

Die Kindertagesstätte soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein. Nach der Bauphase sei die Schulhoffläche dann weiterhin nutzbar, so Uwe Schubert. Neben den vorhandenen Sportplatz soll noch eine rund 500 Quadratmeter große Fläche angelegt werden. Das Spielfeld werde verlegt und die Laufbahn geändert. „Wir klären das ab, ob wir die Arbeiten vorziehen können“, merkte Uwe Schubert an.

So weit ist es noch nicht: Jetzt sind erst einmal die Mitarbeiter der Firma Thade Gerdes am Zug. Sie sorgen für die Standfestigkeit der neuen Kindertagesstätte.