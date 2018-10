Brake In der Wesermarsch nehmen die Prüfungsausschüsse der Handwerkerinnungen pro Jahr rund 300 Zwischen- und Gesellenprüfungen ab. Um die Prüfungen ordnungsgemäß abnehmen zu können, müssen ausreichend qualifizierte und geeignete Menschen bereit sein, als Prüfer in den Prüfungsausschüssen mitzuwirken.

In der Wesermarsch stehen für die Innungen derzeit rund 45 Prüfer bereit, die in der aktuellen Berufsperiode (2018 - 2021) die verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen. Weitere 45 Prüfer sind als Stellvertreter vorhanden. „Nur Dank dieses Engagements ist es den Innungen möglich, wohnortsnahe Prüfungen anzubieten“, sagt Stefanie Seyfarth, stellvertretende Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch. „Uns ist wichtig, dass die Prüfungen auf einem hohen Niveau stattfinden“, betont sie.

Ein hohes Niveau bedeutet aber auch, dass eine Prüfung fair, gerecht und ordnungsgemäß abläuft. Als Grundlage hierzu dient die „Ordnung für Gesellen- und Umschulungsprüfungen“. Auf Einladung der Kreishandwerkerschaft fand jetzt eine Rechtsschulung im Forum des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Brake statt. Als Referenten standen von der Handwerkskammer Oldenburg Antje Krebs (Bereichsleiterin Prüfungswesen) und Berend Giesemann (Referent des Hauptgeschäftsführers) zur Verfügung. Sie erklärten in verständlicher Sprache den Ablauf einer Prüfung und die Dinge, die hierbei zu beachten sind. Beiden gelang es, den umfangreichen Paragrafenkatalog in verständlicher Art und Weise den rund 50 Teilnehmern zu erklären.

Die in Deutschland vorhandene duale Ausbildung ist im Vergleich mit vielen anderen Ländern einzigartig. Die Lehrlinge werden in ihren Ausbildungsberufen sowohl in den Betrieben als auch in der Berufsschule für ihren Beruf gemeinsam ausgebildet. In den Prüfungsausschüssen sitzen dementsprechend zu gleichen Anteilen Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie Berufsschullehrer. Sie alle üben ihre Tätigkeit in den Ausschüssen ehrenamtlich aus. Eine Aufgabe, die ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl erfordert, da die in den Ausschüssen getroffenen Entscheidungen den weiteren beruflichen Lebensweg eines Menschen entscheidend beeinflussen können.