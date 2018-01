Brake

Große Investition von L.I.T.: Der Braker Logistiker hat Teile der Compass Logistics International AG (CLI) übernommen, die ihr Deutschland-Geschäft neu ausrichtet. Konkret haben die Braker nach einer Pressemitteilung von CLI bei der Bremer Spedition Kieserling und der Kieserling Personallogistik zugegriffen. L.I.T. baut mit dem Schritt sein Transport- und Logistiknetzwerk deutlich aus und gewinnt über CLI Anschluss an internationale Märkte.„L.I.T. besitzt etwas, das in Deutschland zurzeit mehr als knapp ist: Transportkapazitäten“, so CLI-Inhaber und CEO Michael Müller, der Kunden über L.I.T. den Zugang zu professionellen, wettbewerbsfähigen Transportressourcen sichern will.Mit 1000 Lkw, 2000 Wechselbrücken und 700 Trailern zählt L.I.T. zu den deutschen Marktführern im Komplettladungsbereich. Das 1988 gegründete Unternehmen beschäftigt 900 eigene Lkw-Fahrer und investiert seit Jahren kontinuierlich in den Ausbau der Fahrzeugflotte. Mit Übernahme der abgespalteten CLI-Firmen wächst die Braker Firmengruppe um rund 800 auf insgesamt rund 2400 Mitarbeiter, der Umsatz steigt von 251,4 Millionen Euro (2016) auf mehr als 300 Millionen Euro, die Zahl der Standorte in Deutschland vergrößert sich um neun auf 41. „Das ist ein großer Schritt für unser Unternehmen“, sagt Fokke Fels, Vorstand und Gründer der L.I.T. AG. „Wir bauen unsere Standortpräsenz deutschlandweit aus und erweitern das Dienstleistungsportfolio von L.I.T im Bereich industrienaher Logistiklösungen.“ Alle Arbeitsplätze werden im Zuge der Firmenübernahme erhalten, so Fels.