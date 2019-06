Landkreis hält an Verfahren fest

Brake Offensichtlich hakt es bei der Umsetzung der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) der Europäischen Union (die NWZ berichtete). Die europaweite Errichtung eines Netzes von Schutzgebieten war 1992 beschlossen worden. Bis Ende 2018 sollten alle Flächen unter Schutz gestellt worden sein.

Eine Maßnahmenplanung gilt jetzt bis 2020. Die FFH-Sicherungsverfahren Landschaftsschutzgebiet „Untere Ochtum (Lemwerder)“ sowie Naturschutzgebiet „Untere Hunte“ stellte Lutz Winkelmann vom Fachdienst Umwelt bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt im Kreishaus kurz vor. Für das FFH-Gebiet „Untere Delme, Hache, Ochtum und Vareler Bäke“ seien alle Stellungnahmen ausgewertet worden. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung gebe es noch für das FFH-Gebiet „Mittlere und untere Hunte“ vom 24. Juni bis zum 25. Juli.

Man habe keinen Grund, das Verfahren zu ändern. Am 27. August werde im Fachausschuss beraten und dann am 16. September darüber im Kreistag über die FFH-Gebiete entschieden, merkte er an.