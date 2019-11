Brake „Der neue Markt wirkt sehr hell und freundlich“, sagt Matthias Spreen. „Die breiten Gänge, die schöne Naturholz-Decke und die große Vielfalt an Produkten sind uns zudem positiv aufgefallen“, führt der Braker weiter aus. Zusammen mit seiner Ehefrau Regina war Matthias Spreen gestern Morgen bei der Neueröffnung des Lidl-Marktes „Am Stadion“ dabei. „Das ist hier alles ganz toll geworden“, pflichtete Regina Spreen ihrem Mann bei.

Knapp 50 Kunden scharten schon morgens um 7 Uhr mit den Hufen, als Yvonne Ramke, Filialleiterin in Brake, das „Band“ als symbolische Geste der Eröffnung durchtrennte. Die Kunden strömten in den Discounter und machten sich ein eigenes Bild. Die Verkaufsfläche wurde von 800 Quadratmeter zuvor (Weserstraße) auf 1400 Quadratmeter erweitert. „Reichlich Tageslicht, offene Gänge und ein gutes Sortiment waren uns sehr wichtig“, sagte Yvonne Ramke, der Kunde müsse sich vom ersten Moment an wohlfühlen.

Fenja Böhnke, Verkaufsleiterin bei Lidl für den Bereich Wilhelmshaven und nun auch für Brake, war schon um 5 Uhr im Markt, um mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Vorbereitungen für die Eröffnung zu treffen. „Wir wollten, dass zum Start um 7 Uhr alles perfekt ist“, meint Fenja Böhnke. Dieser Plan ging auf: Die Kunden bekamen im Eingangsbereich kleine Snacks geboten, draußen wurden leckere Bratwürstchen gegrillt.

Auch Brakes Bürgermeister Michael Kurz ließ es sich nicht nehmen, der Eröffnung beizuwohnen. Ganz im Gegenteil: Das Stadtoberhaupt saß für 30 Minuten an der Kasse, scannte die Waren ein und kassierte ab. „Das war interessant und hat Spaß gemacht“, sagte Michal Kurz. Mit den Lidl-Mitarbeitern hatte Kurz vereinbart, dass sein Umsatz als Spende an die Braker Tafel gehen soll. „Es sind 650 Euro geworden. Die Lidl Regionalgesellschaft rundet diese Summe auf 1000 Euro auf“, versprach Portfoliomanagerin Laura Sappler.

Die gebürtige Schwäbin ist für 40 Filialen verantwortlich. „Die Gestaltung der Verkaufsflächen muss kundenfreundlich sein und schon der Eingangsbereich muss sitzen“, so Sappler. Bei einem Rundgang präsentierte sie moderne Geräte, die nachhaltige Energiekonzepte verfolgen, großzügige Sozialräume und die Backstube. „Hier wird viermal am Tag frisch gebacken.“

„Ich hatte beim Betreten des Marktes gleich das Gefühl, dass von allem mehr da ist“, sagt Anja Dietrich aus Brake. „Der Markt ist echt riesig und noch schick dabei.“ Die junge Mutter war gestern mit Sohn Junis (fünfeinhalb Monate alt) in der Lidl-Filiale. Dass sie in Zukunft hier regelmäßig einkaufen wird, steht wohl schon fest: „Ich bin von den Eindrücken überwältigt“.