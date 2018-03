Brake Manchmal ist es Unwissenheit, oft allerdings auch pure Absicht – das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich: unfachmännisch geschnittene Bäume, denen dadurch das Leben mittelfristig schwer gemacht wird, das mitunter dadurch sogar ein Ende findet. Michel Czerny, Leiter des Braker Bauhofs, hat schon einiges gesehen: bis zur Unkenntlichkeit entstellte Baumkronen, willkürlich heraus gesägte Äste, die nicht dort nur das Bild des Baumes oder einer ganzen Baumreihe zerstören, regelrechte Gerippe, die übrig bleiben.

Der Stadt ist solch ein Baumfrevel ein Dorn im Auge, da immer wieder auch Bäume auf öffentlichem Grund davon betroffen sind. Mit Information und Aufklärung will sie das unzulässige Treiben eindämmen, am liebsten ganz verhindern. Schließlich handelte es sich, so Bürgermeister Michael Kurz, beim Beschneiden von öffentlichen Bäumen, ohne Rücksprache und Genehmigung durch die Stadt, um Sachbeschädigung. Der Bürgermeister stellt deshalb auch klar: „Wenn Menschen ganz und gar uneinsichtig sind, müssen sie auch mal die Härte des Gesetzes spüren.“ Dann könnten auch Regressansprüche geltend gemacht werden. Wenn eine Ersatzpflanzung erforderlich wird, kämen schnell fünfstellige Summen zusammen. Rund 1950 Bäume gibt es in Brake auf öffentlichen Flächen, die in den Wäldern sind da nicht mitgezählt.

Der Stadt sei es daran gelegen, Bäume zu erhalten und solche nur dann zu fällen, wenn sie ein Risiko darstellen. Kurz: „Die Bäume haben eine ökologische Funktion, die wir dringend brauchen.“ Argumente wie mehr Licht oder weniger Laub könnten daher keine sein, so der Bürgermeister.

Damit die Bäume allerdings dauerhaft standfest bleiben, ist eine Pflege notwendig. Zweimal im Jahr erfolgt daher durch Gärtner des Bauhofes eine Kontrolle der städtischen Bäume, einmal in unbelaubtem Zustand, einmal in belaubtem. Sie machen sich ein Bild von den Gewächsen und greifen dort ein, wo Maßnahmen aus Sicherungsgründen notwendig sind oder entsprechende Pflegeschnitte anstehen. Darüber könne auch jederzeit gesprochen werden, so Czerny. „Nur wenn etwas gemacht wird, dann muss es fachgerecht gemacht werden.“ Unfachmännische Schnitte seien oft das Todesurteil für einen Baum, da sie Einfallstor für Pilze und andere Schaderreger seien. Aber auch wenn der Rückschnitt fachlich nicht zu beanstanden ist, bedarf er eine vorherigen Absprache mit der Stadt. Sonst bietet sich ein Bild wie in der Mitteldeichstraße, wo eine Linde komplett zurückgeschnitten wurde, angrenzende Bäume aber eine ganz andere Kronenform haben. „Dann ist das Gesamtbild der Straße zerstört“, bedauert Gartenbauingenieur Czerny.

„Die Pflege dieser Bäume ist ausschließlich Aufgabe der Stadt“, stellt Michael Kurz klar. Das gelte auch für Bäume, die in Beeten stehen, für die Anwohner eine Pflegepatenschaft übernommen haben. Der Baum sei davon vertraglich ausgenommen, betont Kurz. Die Mitarbeiter des Bauhofes stünden Anwohnern aber selbstverständlich stets mit Rat und Tat zur Verfügung. Termine können unter Telefon 04401/977920 oder per E-Mail an bauhof@brake.de vereinbart werden.