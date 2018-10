Brake Der Falke bekommt einen Balkon: Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale Brake nisten seit Jahren Turmfalken an einem Funkturm. „In Nestern von Rabenkrähen brüten sie regelmäßig“, weiß der Ortsgruppenleiter des Naturschutzbundes (Nabu) Wesermarsch, Franz-Otto Müller.

Falken bauen selbst keine Nester, klärte der Nabu-Experte jetzt alle Anwesenden auf dem Feuerwehrgelände auf. Feuerwehrkräfte und Nabu-Mitglieder waren zusammengekommen, um dem Turmfalken ein besonderes Geschenk zu machen: einen eigens für ihn gefertigten Nistkasten. Gebaut hat ihn in Müllers Auftrag die Klasse im Fachbereich Holztechnik der BBS.

Der knapp 50 Zentimeter breite Kasten ist nur von einer Seite offen und wird von innen mit Katzenstreu eingedeckt, damit machen es sich die Vögel bequem.

Integriert in die Konstruktionen ist ein kleiner Balkon, der ist wichtig. Warum? „Wenn die jungen Turmfalken das Nest verließen, fanden sie keine Trittflächen vor, an der sie ihre ersten Flüge vorbereiten können“, schilderte Müller. Oft purzelten die gefiederten Gefährten aus dem Nest, verletzten sich beim Sturz nicht selten. Einige Male riefen Feuerwehrkräfte beim Nabu-Leiter an, dieser holte die Absturz-Patienten ab und brachte sie in die Tieraufzuchtstation nach Rastede. Damit das jetzt ein Ende hat, bekommen die Turmfalken einen Balkon ans eigene Zuhause.

In der Höhe von 15 Metern hängt nun der Kasten am Funkmast. Mit der Drehleiter beförderten die Einsatzkräfte die Nabu-Mitglieder sowie Walter Tapken, der den Bau des Funkturms aus verzinktem Stahl beauftragte, in die Höhe. Mit einer Hängekonstruktion wurde der Kasten befestigt.

Ein bisschen Zeit muss vergehen, schätzt Müller, bis die Turmfalken den Kasten annehmen. Im nächsten Frühjahr ist eine Kontrolle geplant, Dann sollte der Nachwuchs geschlüpft sein. Circa zwei Junge bringt dieser Vogel im Jahr hervor. Wie viele Turmfalken zurzeit am Mast nisten, ist unbekannt.

Mit einer Kamera ist der Kasten nicht ausgestattet, Müller bedauert: „Dazu hätte es eine noch längere Planung gebraucht.“

Nachdem der Kasten hing, wurde allen noch eine Turmfalken-Ordensnadel verliehen, als Zeichen des Engagements für den Naturschutz.

Video

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos/mein-landkreis/wesermarsch