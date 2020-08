Neue Auszubildende: Braker Betriebe begrüßen Berufseinsteiger

Brake Immer häufiger plagen die Unternehmen Nachwuchssorgen. Die Corona-Pandemie erschwert die Situation zusätzlich. Dennoch konnten viele Braker Betriebe wieder Auszubildende begrüßen.

Zeit zum Kennenlernen

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) begrüßte insgesamt 19 neue Auszubildende in sieben verschieden Ausbildungsberufen und zwei duale Studenten. Nach dem Kennenlernen ihres Arbeitsplatzes hatte der OOWV zu einem kleinen Programm in den Wardenburger Hof geladen.

Willkommen an Bord hieß es bei J. Müller in Brake für 19 neue Auszubildende. Hier standen zwei Kennenlern-Tage mit Informationen rund um die Ausbildung und einer kleinen Hafenrundtour auf dem Programm.

Einstieg in den Beruf

Das Transportunternehmen LIT hat mit insgesamt 29 neuen Auszubildenden an allen Standorten sogar einen internen Rekord aufgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat LIT in diesem Jahr allerdings darauf verzichtet, alle neuen Nachwuchskräfte gemeinsam im Braker Hauptsitz zu begrüßen. Stattdessen ging es für die neuen Auszubildenden direkt in ihre jeweiligen Einsatzorte. In Brake nahmen zwölf Azubis ihre Arbeit auf.

Einen Rucksack mit der „Erstausstattung“, wie zum Beispiel Schutzbrille, Handschuhe und Zollstock, erhielten die Auszubildenden bei der Firma Barghorn. Hier wollen in diesem Jahr sechs junge Männer im Handwerk durchstarten.

Für die drei angehenden Bankkaufleute bei der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd startete die Woche mit einer Rundtour durch die Wesermarsch, um einen ersten Gesamtüberblick über die Bank zu bekommen.