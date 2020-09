Wirtschaft In Der Wesermarsch: Braker Barbershop eröffnet

Brake Mit Schere und Schutzmaske schneidet der 24-jährige Muhavi Elmas einem Kunden die Haare. Der Hund Snoopy läuft durch das Geschäft. Direkt neben den Frisör-Stühlen ist ein kleiner Ort zum Entspannen. Zwei große Sessel stehen in einer kleinen Nische. Und genau diese Ruhe ist auch das Motto von „Muhavis Barbershop“.

Seit zwei Wochen hat der Laden in der Breiten Straße in Brake geöffnet. Der eigentliche Starttermin war jedoch viel früher geplant. „Wir wollten schon im März öffnen. Aber wegen der Corona-Pandemie haben wir die Eröffnung erst auf August und dann auf den September verschoben“, berichtet Mit-Inhaber Muhavi Elmas.

Den Unternehmergeist lässt er sich aber nicht durch die Pandemie nehmen. „Ich bin optimistisch. Und bis jetzt läuft es auch gut“, sagt der Frisör. Seine Plane vorerst über Bord zu werfen sei keine Option für ihn gewesen. „Das bringt ja nichts aufzugeben. Manchmal muss man auch etwas riskieren“, sagt Muhavi Elmas.

In seinem Geschäft können Bärte rasiert und Haare geschnitten werden. Mit Schutzhaube und Hygienevorschriften ist direkter Kontakt zum Kunden jedoch nur schwer möglich. So läuft ein Besuch normalerweise ab: „Platz desinfizieren, Haare waschen, die Jacke mit zum Platz nehmen und Haare schneiden“, beschreibt er den üblichen Vorgang. Bevor der 24-Jährige in Brake seinen Barbershop eröffnet hat arbeitete er in Oldenburg als Frisör.

Da viele seiner Kunden aus Brake und Umgebung kommen, hat er sich für Brake als Standort entschieden. In dem Barbershop ist Platz für vier Personen. Außerdem gibt es eine Art „Chillout-Lounge“ zum Entspannen. Ein Fernseher mit Playstation soll in nächster Zeit dort stehen. Zwei Sessel zieren die gemütliche Ecke. Einen Alkohol-Ausschank gibt es ebenso wenig wie Tabak-Konsum in dem Geschäft. Eine Tasse Kaffee ist aber drin.

Eine Preiserhöhung wegen der Corona-Pandemie kam für Muhavi Elmas nicht in Frage. „Wir möchten natürlich, dass die Kunden auch weiterhin zum Frisör gehen können“, sagt der Oldenburger. Ein vorheriger Termin sei bei ihm im Geschäft zwar nicht unbedingt notwendig, aber doch besser.

Ein besonderes Maskottchen hat er jedenfalls mit seinem Hund Snoopy. Der Hund ist ein American Shepherd und soll Muhavi bei seiner Arbeit begleiten. Eine Gemeinsamkeit hat er mit Snoopy: er ist genauso entspannt.