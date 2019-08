Oldenburg

Nach Kuriosem Unfall In Oldenburg Ungewöhnlicher „Parkplatz“ wird teuer

Mit seinem ungewöhnlichen „Einparken“ zwischen zwei Verkehrsschildern sorgte am Sonntagmittag ein betrunkener Autofahrer am Pferdemarkt für Aufsehen. Was droht dem Mann nun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.